Criminosos armados invadem residência e executam homem com mais de 20 tiros, no Cidade Universitária

Um grupo armado invadiu uma residência localizada no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió, e assassinou um homem com vários disparos de arma de fogo, na noite dessa sexta-feira (3).

De acordo com o relato de testemunhas, o crime foi cometido por quatro criminosos, que chegaram armados na residência da vítima. Eles teriam efetuado mais de 20 disparos contra o alvo.

A Polícia Militar informou que ao menos 12 projéteis atingiram a vítima. Os tiros atingiram o homem na região da cabeça, tórax, membros superiores e inferiores.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para os trabalhos de perícia e recolhimento do corpo, respectivamente.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Maceió, onde será investigado. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime.