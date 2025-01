criminosos usam carro para invadir e furtar joalheria em Maceió

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que dois criminosos usaram um carro para invadir e furtar uma joalheria, no Graciliano Ramos, parte alta de Maceió. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (13).

O vídeo enviado ao TNH1 flagra o veículo, modelo Volkswagen Gol de cor branca, destruindo a porta de entrada do local, espalhando o vidro quebrado da vitrine por todo estabelecimento. Usando camisas na cabeça, a dupla entra e já vai direto para o balcão, onde começa a pegar as joias.

Eles reviram todas as gavetas e vitrines da joalheria e depois fogem. Veja a seguir:

O carro, de placa Mercosul PEB5F77, teria sido roubado para o crime na região do Gama Lins, também na parte alta da capital, por volta das 23h desse domingo (12). O veículo foi encontrado carbonizado na manhã de hoje no Conjunto Oiticica II, no Cidade Universitária.

Quem tiver informações sobre os suspeitos pode entrar em contato com a polícia por meio do Disque Denúncia, através do telefone 181. Todas as denúncias são anônimas, para garantir o sigilo do denunciante.