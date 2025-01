O atacante grego mostrou desconforto durante o aquecimento pré-jogo e foi afastado do onze inicial.

O atacante de Cruz Azul Giorgos Giakoumakis começou o Fechando 2025 como uma derrota de última hora antes do duelo contra Atlasportanto não foi considerado Martin Anselmi para a estreia da ‘Máquina’ no Estádio Olímpico Universitário.

Martin Anselmi considerado Giorgos Giakoumakis como parte do onze inicial de Cruz Azul na apresentação da ‘Máquina’ no Clausura 2025, mas o grego demonstrou desconforto durante o aquecimento.

Giorgos Giakoumakis Imago7

Giorgos Giakoumakisassim como os demais companheiros, saltou para o campo do Estádio Olímpico Universitário para realizar trabalhos pré-competitivos; Porém, o atacante grego relatou desconforto que o impediu de fazer parte da equipe que iniciou o Clausura 2025.

Angel Sepúlveda tomou o lugar de Giorgos Giakoumakis No onze inicial comandado por Martín Anselmi, até o atacante mexicano foi um dos mais aplaudidos pela torcida do Máquina no momento em que o som local apresentou a escalação do time. Cruz Azul.

Os onze com os quais estreou Cruz Azul de Martin Anselmi nele Fechando 2025 foi com Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Alexis Gutiérrez, Amaury Morales e Ángel Sepúlveda.

Durante a fase regular do Apertura 2024 o torneio anterior Giorgos Giakoumakis sim Anjo Sepúlveda lutou pela titularidade para ser o principal atacante do Cruz azul. Embora o mexicano tenha terminado com nove gols e o grego com sete, Martin Anselmi Decidiu confiar no Europeu para enfrentar os duelos decisivos da Liguilla.