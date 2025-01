CSA inicia vendas para jogo contra o Murici e lança ingresso solidário por 2 reais

O Centro Sportivo Alagoano iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Murici, no sábado (18), às 16h, no Estádio Rei Pelé. Para essa partida, o CSA lançou a novidade que 100 ingressos para Arquibancada Alta serão comercializados a R$2,00 mais a doação de 1kg de alimento.

O preço dos ingressos para a terceira rodada do Campeonato Alagoano sofreu alteração e estão mais baratos do que em relação ao jogo de estreia contra o CSE. A arquibancada baixa que antes estava custando 20 reais a meia e 40 reais a inteira, passam a custar 15 reais a meia e 30 a inteira. Confira os valores e os pontos de venda:

O Azulão decidiu realizar uma campanha e criou o chamado “ingresso solidário”, que poderá ser adquirido por R$2 reais e 1kg de alimento. No entanto, o ingresso só poderá ser comprado em um ponto de venda. Veja:

Para o jogo, o Estádio Rei Pelé segue com alterações para a entrada e saída. “O acesso à Grande Arquibancada será pelo portão 14, onde os ônibus dos clubes têm acesso ao estádio, por trás do Rei Pelé. O acesso para a Alta Curva 1 será pelo portão 3, conhecido como rampa do HGE. A torcida do time visitante entrará pelo portão 7, na arquibancada do placar eletrônico. Os ingressos são limitados por setor, e não será permitida a circulação entre eles”, publicou o CSA.

Já os acessos para a arquibancada baixa e cadeira especial permanecem os mesmos. Assim como o acesso, a saída ocorre pelo mesmo local da entrada do setor.

Alagoano de volta à TV Pajuçara – A TV Pajuçara/Record fechou acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF) para voltar com as transmissões dos jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas serão transmitidas de forma exclusiva na TV aberta para todo o estado de Alagoas.