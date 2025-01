CSA vence goleia o CSE na estreia do Alagoano e segue sem levar gols em 2025

O CSA estreou com vitória no Campeonato Alagoano 2025. A equipe venceu o CSA neste domingo (12), no Rei Pelé, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Guilherme Cachoeira, Brayann e Álvaro.

Com a vitória, o time comandado por Higo Magalhães larga com três pontos e lidera o estadual por conta do saldo de gols. O Penedense, que venceu o Murici por 1 a 0, vem logo atrás.

Esta é a terceira partida do Azulão em 2025. O clube segue invicto e sem tomar gols.

O CSA só volta a campo no próximo sábado (18) contra o Murici, no Rei Pelé, às 16h (de Brasília). O Marujo enfrentaria o Igaci no meio de semana, mas, com a desistência da equipe, o elenco terá a semana livre para se preparar para o jogo.

Já o CSE irá jogar contra o Penedense na quinta-feira (16), às 20h, no Juca Sampaio.

Como foi o jogo

Gol cedo. A primeira chegada do CSE aconteceu aos 7. Após cobrança de falta do lado direito de ataque, Kelvin subiu alto e cabeceou para fora, assustando o goleiro Georgemy.

O CSA poderia ter descido para o vestiário com uma vantagem maior no placar. Aos 13, Cedric chutou forte e a bola bateu no antebraço do meia Douglas Bomba. O juiz Ricardo Laranjeira marcou o pênalti. Na cobrança, Thiago Marques chutou à meia altura e Flávio defendeu. No rebote, Brayann isolou.

Aos 23, Cedric bateu o escanteio curto para Gustavinho, que mandou na cabeça do zagueiro Anderson. Flávio espalmou para fora.

Ataque de laterais. Na linha de fundo, Cedric mandou um cruzamento rasteiro para a pequena área e o paredão do CSE espalmou para a meia-lua. A defesa tentou afastar, mas a bola sobrou para Enzo, que dominou e bateu para o gol. Flávio tirou com as pontas dos dedos.

Quase entregou! Na volta do segundo tempo, aos 2, Wanderson erra o passe e entregou nos pés de Galeguinho. O atacante ficou cara a cara com Georgemy, mas pegou mal e a bola foi para fora.

Mais uma chance perdida. Aos 4, o CSE trocou passes na entrada da área do Azulão até a bola encontrar Bruno Nascimento, que puxou para a perna direita e tentou encontrar o ângulo esquerdo do goleiro. A bola passou longe!

CSA quase amplia. Enzo cruzou para área, Thiago Marques conseguiu se antecipar e cabeceou no cantinho. Flávio tirou com grande defesa. Logo na sequência, a bola sobrou para Gustavinho, que mandou forte e o paredão salvou novamente o Tricolor de Palmeira.

Isolou! Depois do cruzamento de Galeguinho, a bola sobra limpa para Geovânio, que encheu o pé, mas chutou para fora.

Cara a cara. Vander se complica no meio campo e a bola chegou aos pés de Filipe Ramon, que saiu sozinho na cara de Georgemy, mas o paredão defendeu.

Gol de pênalti. Após enrolada de Mailson, Thiago Marques roubou a bola e arrancou em velocidade. Frente ao goleiro do CSE, ele driblou e foi derrubado. Pênalti marcado! Quem cobrou foi Brayann, que acertou o canto esquerdo de Flávio, que não saiu do meio do gol.

Apagar das luzes. Robinho cruzou para a pequena área, Geovânio não conseguiu afastar e a bola ficou com Álvaro, sozinho, que bateu para o fundo do gol.