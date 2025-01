Cunhado de Carlinhos Maia é alvo da operação Game Over 2, da Policia Civil

O influenciador digital Babal Guimarães foi conduzido à delegacia, na manhã desta quarta-feira (15), durante a segunda etapa da operação “Game Over”, que investiga a promoção ilegal de jogos de azar por meio de plataformas digitais. Ao todo, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão contra três influenciadores, que tiveram diversos bens apreendidos. Os nomes dos outros dois alvos da operação não foram divulgados.

Emanuel Francisco dos Santos Junior, mais conhecido como Babal Guimarães, tem 32 anos e mais de 8 milhões de seguidores em uma única rede social. Natural de Penedo, ele é irmão do também influencer Lucas Guimarães e cunhado de Carlinhos Maia.

Em 2023, ele foi condenado a um ano e quatro meses de prisão por crime de violência doméstica que teria sido praticada contra a ex-companheira, no ano de 2019, no município de Penedo. Na denúncia, a vítima informou que Babal Guimarães pulou um muro para invadir a residência dela, situada no município de Penedo, e a agrediu fisicamente com tapas e puxões de cabelo

O crime veio à tona logo após ele ser alvo de uma outra denúncia de violência doméstica, que foi feita pela influencer Emily Garcia, com quem ele era casado. Em janeiro de 2023, ela procurou a Delegacia da Mulher, em Maceió, e registrou um boletim de ocorrência contra o marido. A influencer também pediu medida protetiva de urgência contra Babal.

Na denúncia feita por Emily, ela relatou que o ex-marido tinha comportamento violento e a família dele buscava evitar que as supostas agressões fossem conhecidas pela mídia.

Operação “Game Over”