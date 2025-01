DACA enfrentou um revés legal no tribunal federal de apelações

CNN

Um tribunal federal de apelações considerou na sexta-feira um revés legal ao programa de imigração conhecido como DACA, mantendo o programa vivo, mas abrindo caminho para um confronto na Suprema Corte.

Numa decisão unânime, um painel de três juízes do 5º Circuito do Tribunal de Apelações dos EUA decidiu que a política era ilegal, mas disse que um juiz federal no Texas errou ao concluir que todo o programa deveria ser interrompido em todo o país. Em vez disso, o tribunal reduziu a liminar contra parte do programa para que se aplicasse apenas ao Texas.

A decisão injecta nova incerteza em cerca de meio milhão de beneficiários do programa da era Obama, que permite que imigrantes indocumentados que foram trazidos ilegalmente para os EUA vivam e trabalhem nos Estados Unidos.

O tribunal de recurso manteve uma pausa numa decisão de um tribunal de primeira instância que proibia o governo a nível nacional de aceitar novas candidaturas ao programa, o que significa que, por enquanto, o DACA permanece praticamente intacto.

“Como (o Departamento de Segurança Interna) pretendia que os aspectos do DACA fossem separáveis ​​e funcionassem independentemente uns dos outros, o tribunal distrital errou ao não separar as disposições de tolerância das disposições de autorização de trabalho”, juiz Jerry Smith, nomeado por Ronald Reagan, escreveu na decisão.

Nina Perales, vice-presidente de litígios do MALDEF, que representa os beneficiários do DACA no caso, disse que não está claro o que a decisão do tribunal significa para os participantes do DACA no Texas que estão autorizados a trabalhar.

“Isso está derrubando aquela parte da regra DACA que torna os beneficiários do DACA elegíveis para consideração de autorização de trabalho”, disse Perales.

“Essa resposta não é fornecida na decisão”, disse Perales, quando questionado se a decisão retiraria as autorizações de trabalho aos beneficiários do DACA. “É improvável que isso signifique um fim repentino da autorização de trabalho, visto que até mesmo o Texas no caso estava pedindo uma dissolução.”

O tribunal disse que manteria a sua decisão suspensa “enquanto se aguarda uma nova ordem deste tribunal ou do Supremo Tribunal”. Não está claro o que a próxima administração Trump, que demonstrou hostilidade ao DACA, decidirá fazer com a decisão.

O programa da era Obama enfrentou numerosos desafios jurídicos ao longo dos anos. Sob o presidente Joe Biden, o programa foi codificado através do processo de elaboração de regras federais, mas enfrentou mais um desafio por parte de um grupo de estados liderados pelos republicanos que argumentaram que o programa prejudicou seus estados devido aos gastos com saúde pública e educação que vão para Destinatários do DACA.

Os juízes do tribunal de recurso afirmaram na sua decisão que a regra “é materialmente idêntica” ao programa criado através de acção executiva em 2012 e contrária à lei federal de imigração, que, segundo eles, não conferia ao DHS autoridade para estabelecer o esquema DACA.