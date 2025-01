Dana White rasga ‘pedaço de merda’ da Frontier Airlines por expulsar Khabib Nurmagomedov de um voo

Dana White não tem ideia de por que Khabib Nurmagomedov estava voando na Frontier Airlines, mas ele não tem muito a dizer sobre seu ex-campeão dos leves ter sido expulso de um vôo recentemente.

Um vídeo viral surgiu dias atrás mostrando Nurmagomedov discutindo com um comissário de bordo por causa dele sentado em um assento na fila de saída, onde os passageiros são obrigados a ajudar outros passageiros em caso de emergência. Apesar de responder várias vezes que estava disposto e capaz, bem como sua habilidade de falar inglês, Nurmagomedov foi solicitado a mudar de assento ou sair do avião e ele finalmente desceu do voo.

“Afinal, o que diabos ele está fazendo na Frontier Airlines?” o CEO do UFC disse sobre o incidente em Perdoe minha opinião. “Esse garoto tem mais dinheiro do que qualquer um, mas ele é tão humilde. Ele está voando naquela merda de companhia aérea.

“Não sei o que você precisa fazer para ser expulso da Frontier Airlines. Ouça, Khabib não luta mais porque tem muito dinheiro. Tenho que ensinar Khabib a fretar um avião, especialmente se você estiver indo de Las Vegas para São Francisco.”

A disputa sobre a remoção de Nurmagomedov do voo levou o Conselho de Relações Americano-Islâmicas a emitir uma declaração pedindo uma investigação completa da situação, questionando “se o perfil religioso ou racial desempenhou um papel no seu tratamento”.

A Frontier Airlines emitiu então um comunicado abordando a altercação e disse que o vídeo mostrava apenas parte de uma interação posterior entre Nurmagomedov e um agente de portão que subiu a bordo depois que um comissário de bordo já havia falado com ele sobre deixar a fila de saída.

“Como resultado da falta de resposta inicial do cliente e das repetidas recusas de mudança de assento, ele foi solicitado a desembarcar de acordo com a política da companhia aérea e da FAA”, disse a Frontier Airlines no comunicado. “A decisão de desembarcar o cliente não estava de forma alguma relacionada à sua etnia e nós reembolsamos a ele e a seus companheiros de viagem pelos voos.”

White ainda não entende como Nurmagomedov foi tão maltratado, especialmente dadas as responsabilidades atribuídas aos passageiros sentados nos assentos da fila de saída.

“Eles são tão burros na Frontier Airlines”, disse White. “Se há alguém que você quer nessa posição, é Khabib Nurmagomedov. Bom trabalho, Frontier Airlines.”

Quanto a Nurmagomedov voando na Frontier Airlines e sentado em um assento de ônibus na fila de saída, White promete que o campeão aposentado dos leves definitivamente poderia se dar ao luxo de fazer um upgrade.

“Dana não apenas pagou a ele, depois que ele venceu a luta de Conor McGregor, ele continuou como se a turnê mundial muçulmana e a Arábia Saudita chovessem sobre ele, Abu Dhabi chovesse sobre ele, o Catar chovesse sobre ele”, revelou White. “[Vladimir] Putin choveu sobre ele.

“Khabib nem deveria saber o que diabos é Frontier Airlines, assim como a maioria das pessoas não sabe. Ele tem muito dinheiro.