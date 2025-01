Danny Trejo chama Kim Kardashian por promover causas durante incêndios florestais

TMZ. com

Na sua opinião… ajudar as vítimas deveria ser o único foco – mesmo que muitas celebridades, como Kim, sejam bem-intencionadas.

Ele chama a fundadora do SKIMs em particular… depois que ela decidiu falar sobre o os baixos salários que os bombeiros internos estão recebendo enquanto eles colocam suas vidas em risco.

Danny discorda do fato de Kim tornar esta situação “política”… e destaca que os presos que combatem os incêndios estão recebendo outros ganhos por seus serviços.

Danny – que trabalhou principalmente como bombeiro durante seu tempo atrás das grades – explica que os presos, que se voluntariam para serem os primeiros respondentes encarcerados, ganham tempo com essas sentenças.

O argumento de Kim é simples: os presos são “heróis”… recebendo apenas US$ 1 por hora para combater os enormes incêndios. Essa escassa quantia não mudou desde 1984… e um acordo para aumentá-la em US$ 5 por hora foi derrubado pouco antes do início desses incêndios. Ela quer que isso seja remediado.