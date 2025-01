De qual geração faço parte? Saiba identificar seu grupo demográfico

Em 2025 se inicia um novo ciclo demográfico: a Geração Beta. Os bebês nascidos a partir deste ano enfrentarão novos desafios ligados à inteligência artificial e à sustentabilidade. Além disso, os nascidos entre 2025 e 2039 terão altas chances de vivenciarem as mudanças sociais do século 22.

Cada geração é formada por um grupo de pessoas com características em comum. Você sabe de qual delas você faz parte? A seguir, confira todas as gerações nascidas desde a Segunda Guerra Mundial.

Baby Boomer

A geração Baby Boomer é composta por pessoas nascidas entre 1946 e 1964, resultado da explosão demográfica depois da Segunda Guerra Mundial. Os boomers presenciaram mudanças políticas, econômicas e sociais expressivas, tais quais o Movimento Hippie, a luta pelos direitos civis e a segunda onda do feminismo.

Os valores comuns a esse ciclo geracional são a valorização da família, a estabilidade financeira, o trabalho e a busca por melhores condições de vida. Essas pessoas cresceram com a televisão como principal meio de comunicação, que ajudou a propagar novas tendências.

Geração X

Composta pelos nascidos entre 1965 e 1881, a principal característica da Geração X é a adaptabilidade a novas tecnologias. Foi uma das primeiras a usar computadores, jogar videogames e navegar na internet. Os nascidos nesta época no Brasil enfrentaram um período de mudanças profundas durante a ditadura militar.

Os X são marcados pela autossuficiência e pela independência, pois aprenderam a viver sozinhos desde cedo. Eles prezam pela liberdade pessoal e autonomia, nos âmbitos pessoal e profissional. Além disso, buscam conciliar as carreiras com tempo para a família, hobbies e interesses pessoais.

Geração Y ou Millenials

A Geração Y é formada pelos nascidos entre 1982 e 1996. Conhecidas como millennials, as pessoas dessa geração são as primeiras nativas digitais, ou seja, que cresceram em um ambiente de profundas mudanças tecnológicas. São curiosas, criativas e inovadoras.

Os millennials valorizam a autenticidade, prezam pela diversão e preferem ambientes que estimulem a colaboração e a inovação. Ademais, são exigentes com os produtos e serviços que consomem, uma vez que conhecem os avanços tecnológicos e não aceitam “mais ou menos”.

Geração Z

Composta por pessoas nascidas entre 1995 e 2010, a Geração Z enfrentou a virada de século e, assim como os millennials, também é nativa digital e está acostumada com celulares, computadores e redes sociais.

Os zetas estão associados à agilidade, à energia e ao dinamismo do início do século 21. São engajados em causas sociais, ambientais e políticas, bem como têm mentalidade mais progressista com relação à sociedade. Tendem a ser mais individualistas e seu comprometimento vem primeiro com sua vida profissional.

Geração Alpha

A Geração Alpha é formada por pessoas nascidas entre 2010 e 2024. As principais características do grupo demográfico são o conhecimento precoce das tecnologias e das redes sociais, a mistura entre o real e o digital, a valorização da consciência ambiental, e a distinção entre ficção e realidade.

A Geração Alpha enfrenta desafios como a hiperconectividade, o que pode levar a dificuldades na interação com o mundo real.

Geração Beta

A Geração Beta é a mais recente, composta por pessoas que nascerem entre 2025 e 2039. Ela é formada principalmente por filhos de Millenials (nascidos entre 1981 e 1996) e os membros mais velhos da Geração Z (1996 até 2010).

Os principais desafios delas serão a inteligência artificial e a sustentabilidade, de acordo com especialistas. A interação com a tecnologia será onipresente nas relações pessoais e se integrará às atividades diárias, enquanto as práticas sustentáveis serão uma exigência, não apenas uma escolha.