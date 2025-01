Deco convence Ronald Araujo a continuar no Barça, segundo fontes

Deco convenceu Ronald Araujo a permanecer em Barcelona durante reunião realizada na terça-feira, segundo fontes da ESPN.

Deco convenceu Ronald Araújo para que continue em Barcelona durante reunião ocorrida nesta terça-feira entre o diretor esportivo do clube catalão e o zagueiro uruguaio, segundo fonte confirmada à ESPN.

O internacional uruguaio, cujo contrato termina em 2026, estava a ponderar o seu futuro no clube e da Itália vários meios de comunicação garantiram na semana passada que o Juve Fiquei interessado em levá-lo para a Itália durante o mercado de inverno.

Mesmo depois da vitória contra Real Madrid no Supercopa da Espanha disputado no último domingo, seu companheiro foi visto Roberto Lewandowski encorajando-o a permanecer no clube catalão pelo menos até o final da temporada.

O presidente do Barça, Joan Laporta, confirmou nesta terça-feira que o clube está trabalhando para convencer Araújo a ficar.

Ronald Araujo, zagueiro do Barcelona, ​​permanecerá no clube. Imagens Getty

Uma fonte garante que o uruguaio cogitava a sua saída por diversos fatores, mas acrescenta que a sua prioridade sempre foi permanecer no Barça.

As negociações para um novo contrato não decorreram como gostaria e, segundo a fonte, o clube alterou as condições que o anterior diretor desportivo, Mateu Alemany, lhe tinha prometido.

Além disso, uma lesão sofrida na Copa América do verão passado fez com que Araújo perdesse a primeira metade da temporada e perdesse a vaga no time para Pau Cubarsí e Iñigo Martínez.

Araújo cogitou assim a possibilidade de sair mas uma fonte garante que a situação mudou depois dos contactos ocorridos nos últimos dias.

No último domingo, ao retornar da expedição do Barça vinda de Jeddah (Arábia Saudita) onde conquistou a Supercopa da Espanha, já houve um primeiro contato entre o jogador e os executivos esportivos. Na terça-feira, Deco terminou de convencê-lo numa reunião em que lhe garantiu que terá um papel importante no futuro.

Agora, com Araujo já convencido a continuar até ao verão, a fonte garante que “começa um novo jogo” já que a intenção do clube será convencê-lo a renovar e assim evitar perdê-lo gratuitamente em 2026.