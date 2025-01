Defesa Civil realiza vistoria em hotel na Pajuçara que pegou fogo nesta quinta-feira (16)

A Defesa Civil de Maceió iniciou a vistoria do prédio do hotel em que houve um incêndio na manhã desta quinta-feira (16). O trabalho do órgão municipal visa identificar quais danos foram causados pelo incêndio. O pavimento onde está o apartamento atingido foi evacuado para garantir a segurança dos cidadãos.

Desde as primeiras horas do dia, as equipes se dirigiram ao local para prestar todo apoio necessário. Ônibus do município foram disponibilizados para que os hóspedes sejam encaminhados para outros hotéis.

As equipes de Saúde municipal foram colocadas à disposição para prestar assistência aos demais hóspedes, como também a estrutura de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e do Hospital da Cidade estiveram de prontidão para receber possíveis vítimas.

Agentes do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (DMTT) seguem atuando no ordenamento do trânsito na região.

O incêndio

Um hotel pegou fogo nas primeiras horas desta quinta-feira (16), no bairro da Pajuçara, em Maceió. Um hóspede que ajudou no socorro das vítimas inalou muita fumaça e teve a morte confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Ele foi identificado como Adriano Damásio Lopes, de 44 anos, e era policial militar do Distrito Federal. O PM chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), porém não resistiu.