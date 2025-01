Deion Sanders revela novas regras para Shedeur e Colorado, provocando reações contra sua natureza extrema

CCada Prime estabeleceu novas regras para o Colorado, muitos consideram o xtreme antiético. Quando se trata de disciplina, Deion Sanders não tem favoritos, nem mesmo com seus filhos, Shedeur e Shilo Sanders. Conhecido pela sua abordagem sensata, o Coach Prime espera que os seus jogadores cumpram padrões elevados dentro e fora do campo.

Seu estilo de treinador sempre foi baseado no amor duro, incentivando todos em seu programa a serem atletas melhores e mais responsáveis. Shedeur e Shilo reconheceram publicamente que seu pai os impõe aos mesmos padrões, se não mais rígidos, de seus companheiros de equipe, garantindo que ninguém receba tratamento especial sob sua liderança.

As últimas ações disciplinares de Deion Sanders geraram debate

Alguns consideram seus métodos extremos, até mesmo antiéticos, enquanto outros elogiam seus esforços para incutir responsabilidade nos jovens atletas. Sua recente repressão às regras e comportamento do time mostra o quão longe ele está disposto a ir para preparar seus jogadores para a vida dentro e fora do campo de futebol. Os críticos podem questionar seus métodos, mas o Coach Prime não recua.

Entre as novas regras que Sanders implementou estão a proibição de escorregadores, camisetas sem mangas e a exigência de sentar na frente da sala de aula. Talvez o mais controverso, porém, seja para os idosos: se deixarem de frequentar as aulas ou obtiverem notas baixas, correm o risco de perder parte dos cheques das suas bolsas de estudo.

Essas mudanças visam incutir disciplina, respeito e senso de responsabilidade no programa do Colorado enquanto se preparam para a próxima temporada.

As especulações também estão crescendo sobre o futuro de Sanders, especialmente em relação a uma possível mudança para a NFL. Com a expectativa de que Shedeur entre no draft em breve, muitos se perguntam se o Coach Prime seguirá seu filho no cenário profissional. Embora Sanders tenha mantido seu foco no Colorado, a possibilidade de uma transição para a NFL está ganhando força.