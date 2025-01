Destaque do CSA revela que ficou três dias afastado dos treinos; veja motivo

Guilherme Cachoeira, um dos principais destaques do CSA neste início de temporada, quase ficou de fora da estreia no Campeonato Alagoano, neste domingo (12), contra o CSE, no Rei Pelé. O atacante marcou o primeiro dos três gols do Marujo na partida.

Em entrevista ao repórter Júlio César Oliveira, do Pajuçara Futebol Clube (PFC), Cachoeira revelou que admitiu uma virose, que o deixou três dias afastado dos treinamentos. Enquanto esteve longe da preparação, ele precisou de soro.

— Fiquei três dias tomando soro, três dias sem treinar, na virose. E, graças ao Luciano [Lessa, diretor de futebol do CSA], aos doutores, aos fisios, eu consegui jogar hoje e consegui participar do jogo com gol — disse.

Guilherme Cachoeira abriu o placar na partida de estreia do Azulão contra o CSE. O número 11 recebeu um belo passe diagonal de Brayann e bateu rasteiro no canto do goleiro (assista abaixo).

Esse foi o segundo gol do atacante na temporada. Antes, ele já havia balançado as redes contra o Barcelona-BA.

O bom momento da equipe, que se classificou à fase de grupos da Copa do Nordeste na última semana, anima o jogador.

— Mais uma vitória importante. Que a gente possa continuar assim no estadual para buscar coisas grandes — encerrou.