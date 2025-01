DeWine espera nomear o vice-governador do estado de Ohio, Jon Husted, para ocupar a vaga no Senado vaga por Vance

CNN

–



Espera-se que o governador republicano de Ohio, Mike DeWine, nomeie o tenente-governador estadual Jon Husted para ocupar a cadeira no Senado dos EUA recentemente vaga pelo vice-presidente eleito JD Vance, disseram à CNN duas fontes com conhecimento da decisão.

Husted emergiu como favorito nas últimas semanas depois de visitar Donald Trump ao lado de DeWine no resort do presidente eleito em Mar-a-Lago em dezembro. Porém, não estava claro na época se Husted estava de olho no Senado ou se estava potencialmente buscando um endosso para sua esperada campanha para governador em 2026.

Ao abandonar as suas esperanças de suceder a DeWine, cujo mandato é limitado, e ir para o Senado, Husted poderia ter aberto caminho para um aliado mais próximo de Trump: Vivek Ramaswamy. Atualmente escalado para ajudar a liderar o chamado Departamento de Eficiência Governamental de Trump ao lado do bilionário Elon Musk, acredita-se que Ramaswamy também esteja considerando uma candidatura para governador em Ohio.

No Senado, a decisão de DeWine mantém o status quo, com os republicanos desfrutando de uma maioria estreita após uma campanha bem-sucedida em 2024. Embora em termos de temperamento semelhante, Husted vem de uma tradição de conservadorismo diferente da de Vance, que ocasionalmente se sobrepunha a progressistas em questões económicas de infusão populista. Husted é um falcão fiscal que muitas vezes apregoa a aprovação do “orçamento de estado mais conservador em 40 anos” durante seu tempo como presidente da Câmara estadual e, em sua biografia oficial, diz que dirigiu o gabinete do secretário de estado sem fundos públicos durante seus últimos dois anos em a postagem.

Ainda assim, foi Husted quem fez o discurso de nomeação de Vance na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee no verão passado.

“O homem que aceita esta nomeação”, disse Husted sobre Vance, “aceita com ela a incrível responsabilidade de dar conselhos sábios ao presidente, de representar a América no exterior, de presidir o Senado e de estar pronto para liderar nossa nação em um momento. perceber.”

Husted servirá agora no Senado até 2026, quando enfrentará uma eleição especial para preencher os dois anos finais do mandato de Vance. Em 2028, Husted poderá concorrer por um mandato completo de seis anos.

Mais recentemente, Husted – no que muitos esperavam ser o período que antecedeu outra candidatura para governador – defendeu uma legislação para restringir a utilização das redes sociais por crianças com menos de 16 anos de idade no Ohio.

A Lei de Notificação aos Pais nas Redes Sociais coloca sobre as redes sociais o ônus de determinar se os usuários em potencial têm 15 anos ou menos. Se estiverem, os pais devem enviar consentimento por escrito para que seus filhos ingressem em uma rede e receber confirmação de recebimento da empresa.

Meta, dona do Facebook e do Instagram; Snapchat; TikTok; e o YouTube estão todos sob os auspícios da lei, que foi aprovada como uma disposição do orçamento do estado em 2023.

“Estamos conduzindo um experimento em nossos filhos que sabemos que está falhando e precisamos agir”, disse Husted em entrevista coletiva em Columbus antes de sua aprovação.

Husted assumiu seu cargo mais recente em 2019. Ele havia sido inicialmente candidato a governador, parte de um campo lotado que esperava seguir o governador republicano de dois mandatos, John Kasich. Depois de desistir, ele se juntou à chapa de DeWine como seu vice, e a dupla foi eleita, Husted, como vice-governador, em 2018.

Sua carreira política começou quase duas décadas antes, quando foi eleito deputado estadual. Em 2010, Husted ganhou uma cadeira no 6º Distrito do Senado estadual, onde permaneceu até lançar sua primeira campanha estadual, uma tentativa bem-sucedida de se tornar secretário de estado de Ohio. Ele foi reeleito em 2014.

Husted jogou futebol americano universitário na Divisão III da University of Dayton Flyers. A equipe venceu o campeonato nacional em 1989, seu último ano. Ele é casado com Tina Husted. Eles têm três filhos.

De acordo com sua biografia oficial, Husted foi adotado depois de morar em um lar adotivo. Ele se formou na Montpelier High School, no noroeste de Ohio, antes de ir para Dayton.

Esta história foi atualizada com relatórios adicionais.