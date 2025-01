Diretoria do CAOP entrega ao procurador-geral de Justiça relatório das atividades desenvolvidas em 2024

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu, nesta quinta-feira (16), o relatório anual das atividades desenvolvidas em 2024 pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça (Caop). A entrega foi feita pelo diretor da mencionada unidade ministerial, promotor de Justiça José Antônio Malta Marques.

O documento esmiúça ações com a participação da diretoria dos núcleos de Defesa da Saúde Pública, Direitos Humanos e Apoio às Vítimas, de Defesa da Mulher, de Defesa do Consumidor, de Urbanismo, do Meio Ambiente, de Combate à Criminalidade, de Controle Externo da Atividade Policial, de Apoio Técnico, de Defesa do Patrimônio Público, de Defesa da Educação e de Defesa da Infância e da Juventude que integram o Caop.

Na prestação de contas, podem ser apreciados registros como: reuniões da Força-Tarefa do Pinheiro, oficinas desenvolvidas pela Asplage, planejamentos e execução do projeto Casa de Acolhimentos, reuniões para tratar da garantia de direitos no tocante à saúde mental , campanhas Maio Laranja, Agosto Lilás, Setembro Amarelo e Outubro Rosa, orientações ao consumidor, Termos de Ajustamento de Conduta que foram firmados (TACs), entre outros tantos destaques encontrados no relatório final de cada núcleo.

“Entregamos ao PGJ , com riqueza detalhes, tudo o que desenvolvemos no Caop em 2024. O relatório mostra a grande atuação dos núcleos, os apoios que ofertamos em seus projetos e ações, o que no nosso entendimento, além de missão, é fundamental para que atinjamos os nossos objetivos. Na verdade, apresentamos oficialmente, de forma física, o compromisso, empenho e competência de todos. Cada página do relatório é sinônimo de que trabalhamos durante o ano inteiro pensando em transformar realidades. E transformamos”, afirma o diretor do Caop.

Após o recebimento, caberá ao chefe ministerial avaliar e observar se há a necessidade de alguma modificação dentro do panorama de atividades apresentado pelo CAOP.

CAOP

Criado pelo Colégio de Procuradores de Justiça com fundamento no Artigo 23 da Lei Complementar Estadual nº 15, de 22 de novembro de 2016 e reorganizado a sua estrutura através da Resolução 005/18 – CPJ, o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Alagoas – CAOP exerce suas atribuições na qualidade de órgão auxiliar das atividades funcionais do Ministério Público.