Duas pessoas morrem em queda de helicóptero em SP; piloto e criança são resgatados

Um helicóptero com quatro passageiros caiu em Caieiras, no interior de São Paulo, nas proximidades da Rodovia dos Bandeirantes. A aeronave foi avistada pelo helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros no Morro do Tico Tico, nesta sexta-feira (17).

O piloto, identificado como Edenilson de Oliveira Costa, e uma criança de 12 anos, foram resgatados com vida.

Além deles, a aeronave estava ocupada por mais dois passageiros, segundo os bombeiros. Eles (homem e mulher) foram encontrados sem vida.

Segundo a Defesa Civil, o piloto e a criança foram levados para o Hospital das Clínicas.

A aeronave perdeu o sinal de GPS por volta das 20h34 da noite de quinta-feira (16). A informação também foi confirmada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

O helicóptero é um modelo EC 130B4 de prefixo PRWVT. A aeronave estava a caminho da cidade de Americana quando se acidentou.

A Rodovia dos Bandeirantes (km 30) foi interditada parcialmente durante o resgate, provocando trânsito na região.

“Faixa da direita e acostamento interditados para atendimento a esta ocorrência. O reflexo neste momento é de 2 quilômetros, entre o km 29 e o km 31”, informou a CCR AutoBAn.