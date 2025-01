Dupla é presa por furto de fios elétricos; um deles praticou o mesmo crime no Natal

Dois homens foram presos suspeitos de furtar fios elétricos na madrugada desta sexta-feira (03), no no viaduto da antiga Polícia Rodoviária Federal (PRF), Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Um dos suspeitos havia sido preso pelo mesmo crime no dia 25 de dezembro.

De acordo com informações da Polícia Militar, os dois suspeitos estavam cortando os fios de energia e se preparando para levar o material. Com eles estavam duas facas, sendo uma de serra e uma artesanal, além de um alicate.

Um dos supostos autores é um homem em situação de rua e foi preso no dia 25, com os fios nas mãos e tentou fugir quando viu a equipe de segurança, porém foi alcançado e contido. Após ser liberado, o homem voltou a ser suspeito pelo mesmo tipo de crime.

A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por tentativa de furto qualificado.

Casos de furto

Nas últimas semanas, o viaduto da antiga PRF tem sido alvo constante de furtos de fios de energia. Segundo a Autarquia Municipal de Iluminação Pública (Ilumina), a prática tem afetado o serviço de iluminação pública na região, colocando em risco a segurança de populares que passam pelo local. Ao todo, foram mais de 3600m de cabos elétricos que precisam ser repostos.