Duplo homicídio marca o início do ano no Pontal do Peba: briga entre dois homens termina em tragédia

Nesta sexta-feira (3), um duplo homicídio foi registrado no Pontal do Peba, em Piaçabuçu, conforme informações do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O caso ocorreu em uma residência localizada ao lado do Bar do Leão, próximo à Pousada do Júnior.

De acordo com as autoridades, dois homens estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos quando começaram a discutir. O desentendimento evoluiu para uma briga corporal, onde ambos se esfaquearam mutuamente, resultando na morte de ambos no local.

As vítimas foram identificadas como Nialisson dos Santos Amorim, nascido em 1º de janeiro de 1996, e Jonas, morador do povoado Bonito, em Piaçabuçu. Eles foram encontrados sem vida deitados na residência.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os procedimentos iniciais e acionou a Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção dos corpos.

Mais informações sobre o caso deverão ser divulgadas à medida que as investigações avancem.