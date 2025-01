Edwin Cardona: “Efraín Juárez nunca nos largou a mão”

Edwin Cardona foi consultado sobre a saída inesperada de Efraín Juárez do Atlético Nacional e mandei uma mensagem legal para ele ao mexicano, que partiu após 6 meses com sucesso em Medellín.

Edwin Cardona. Atlético Nacional

O meio-campista criativo esteve presente na cerimônia de premiação dos melhores jogadores do futebol colombiano e, embora tenha falado sobre sua situação atual, a pergunta não demorou a chegar.

Cardona lamentou a saída de Juárezque conquistou um grande vínculo de amizade com a equipe e a levou ao bicampeonato em 2024.

“São coisas que acontecem lá, febresàs vezes alguém no calor pode tomar decisões das quais você se arrepende. Eu sei que vamos sentir muita falta dele porque Mais que um técnico foi um amigo, sempre nos acompanhou e nunca largou a nossa mão“ele disse a Ganhe esportes.

Além disso, Cardona afirmou que conversou com Efraín quando soube do ocorrido, mas que não poderia mudar sua decisão final.

“Nosso vínculo se refletiu no campeonato e acho que ele fará uma ótima corrida. Ele sabe que eu o aprecio muito, pude compartilhar com ele e um como líder falou com ele, mas cada um toma as decisões que deseja. “Ele assumiu e agora não está conosco.”