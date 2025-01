Efraín Juárez esclarece: Nunca teve a ver com questões econômicas

O treinador mexicano publicou uma mensagem nas redes sociais onde pede para falar a verdade e descartou que a sua demissão tenha sido por motivos económicos.

Efrain Juarez Ele publicou algumas mensagens em seu ESPN relatou a demissão do técnico mexicano do banco Atlético Nacional da Colômbia.

Por meio de sua conta pessoal, o estrategista mexicano postou: “Conte a história, mas conte a verdade”, acompanhado de uma foto ao lado dos dois troféus de campeão que conquistou em quatro meses de trabalho com Atlético Nacional.

O jogador de futebol enviou uma primeira mensagem em inglês onde dizia “este assunto nunca teve a ver com questões económicas e agora estou desempregado. Em breve irei me juntar à minha família em Barcelona. Eu gostaria que tivesse havido uma comunicação melhor. Graças a Atlético Nacional”.

Efraín Juárez não continuará no Atlético Nacional. EFE

“Olá a todos. A renúncia do professor Efraín é verdadeira. Novidades em desenvolvimento. Assim que estivermos prontos para conversar, o faremos. Muito obrigado”, anunciou o clube por meio de seu canal de comunicação WhatsApp.

Efraín ficaria chateado com Fermani

Uma fonte de Atlético Nacional revelou que Efrain Juarez Ele ficou chateado porque Gustavo Fermani, diretor-geral do clube, não perguntou se ele concordava com algumas contratações do clube.

Fermani impôs sua decisão acima da do técnico mexicano; Ele até disse que sempre decide quais jogadores o time contrata. Nacional e desta vez não seria diferente, quando Efrain Juarez Só pedi comunicação e respeito.

A mesma fonte disse que dentro do clube querem fazer as pessoas pensarem que Efraim Ele tem uma proposta para dirigir outro clube, o que é falso.

Efraim Ele planeja deixar a Colômbia no final desta semana rumo a Barcelona, ​​onde tem sua casa e sua família o espera; Mas primeiro ele pretende conversar com a mídia para dissipar as dúvidas.

conte a história

Mas diga a verdade! pic.twitter.com/9q3wafkhA0 —Efraín Juárez (@efrajuarez) 15 de janeiro de 2025