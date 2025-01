Elon Musk agora tem uma meta nova e mais baixa para os cortes orçamentários do DOGE

CNN

Elon Musk voltou atrás na sua afirmação anterior de que poderia cortar pelo menos 2 biliões de dólares do orçamento federal, dizendo na quarta-feira que metade desse montante seria “um resultado épico”.

Musk, que foi incumbido pelo presidente eleito Donald Trump de co-liderar o chamado Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, classificou a meta de 2 biliões de dólares como “o melhor resultado”.

“Se tentarmos US$ 2 trilhões, teremos boas chances de conseguir um”, disse Musk em entrevista transmitida na noite de quarta-feira pelo X, de sua propriedade. “E se conseguirmos reduzir o défice orçamental de 2 biliões de dólares para 1 bilião de dólares e libertar a economia para ter um crescimento adicional – de modo a que a produção de bens e serviços acompanhe o aumento da oferta monetária – então não haverá inflação. Então isso, eu acho, seria um resultado épico.”

Não faltam metas de economia de dinheiro no governo federal, disse Musk, sem oferecer detalhes.

“É muito, muito difícil para as pessoas se preocuparem em gastar o dinheiro de outra pessoa”, disse ele.

“Na verdade, conheço pessoas no governo que se preocupam, apenas por uma questão de princípio, em gastar dinheiro de forma eficaz. E eles tentam fazer isso e não conseguem. O sistema os impede de fazer isso.”

Musk, a pessoa mais rica do mundo, pretende reduzir o orçamento federal e as operações, cortando gastos, restringindo regulamentações e cortando a força de trabalho. No entanto, os especialistas em orçamento zombaram dos seus pronunciamentos, dizendo que eliminar 2 biliões de dólares de um orçamento de cerca de 6,8 biliões de dólares não é realista.

O DOGE, que é co-liderado pelo empresário Vivek Ramaswamy, não tem nenhum poder direto para fazer cortes de gastos, mudanças regulatórias ou outras medidas —– embora os comentários de Musk tenham peso para os legisladores, como ficou evidente no mês passado, quando ele ajudou a torpedear um orçamento bipartidário. acordo depois de protestar contra ele. Apesar do nome, o esforço existe fora do governo e provavelmente servirá para fazer recomendações à Casa Branca.

Ainda assim, muitos congressistas republicanos, bem como alguns legisladores democratas, abraçaram a missão do DOGE de simplificar o governo federal.

Questionado por Kasie Hunt, da CNN, sobre o tamanho do corte orçamentário que ele considera realista, o deputado Zach Nunn, republicano de Iowa, disse na quinta-feira que deseja ver um “corte apenas no vasto excesso que vemos saindo de Washington, DC”.

Na ampla entrevista com o CEO da Stagwell, Mark Penn, que atuou como conselheiro sênior do ex-presidente Bill Clinton, Musk também reiterou suas reclamações sobre as regulamentações federais.

“Essencialmente, tivemos uma acumulação de leis e regulamentos que tornam basicamente qualquer grande projecto essencialmente ilegal”, disse Musk, que observou que os regulamentos federais interferiram nos seus empreendimentos comerciais. “E mesmo que você tente fazer isso, você gastará muito mais dinheiro na papelada do que na coisa em si. Então, e então fica atrasado. Portanto, há um elemento do DOGE que é muito importante, que é olhar para as regulamentações e eliminar aquelas em que o mal é pior do que o bem.”

David Wright e Shania Shelton, da CNN, contribuíram para este relatório.