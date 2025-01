Eric Nicksick explica por que está com raiva do ‘egomaníaco’ Mark Smith após a derrota de Chris Curtis no UFC Vegas 101

Eric Nicksick certamente não está entusiasmado com a paralisação de Chris Curtis contra Roman Kopylov no UFC Vegas 101, mas não é esse o seu maior ponto de raiva.

Kopylov conquistou uma vitória por nocaute técnico no terceiro round sobre Curtis no card principal no último sábado, em uma luta que foi interrompida pelo árbitro Mark Smith faltando apenas um segundo para o fim. Kopylov acertou um chute na cabeça que derrubou Curtis, Kopylov se afastou e Smith interrompeu a luta. Curtis estava furioso, assim como Nicksick, seu treinador principal.

Nicksick acredita que pode haver um pouco de vingança, e foi questionado se ele estaria disposto a tomar as medidas adequadas para remover Smith do cargo de árbitro em todas as lutas de sua equipe no futuro.

“Vou descobrir isso 100 por cento”, disse Nicksick em seu podcast Versículo Nós. “Já foi longe demais. Conheço esse cara muito bem, anedoticamente, através de todas as minhas experiências com ele, e em um nível pessoal, pelo que vi com outras pessoas, outros [fights]. Não há como esse cara não guardar rancor ou preconceito. Simplesmente não há como.

“Ele confraterniza com outras academias e times e lutadores e treinadores, e tudo mais. Então é que… para mim os limites ficaram confusos. Acho que ele é um egomaníaco. Nunca ouvi falar de um árbitro pedir para as pessoas votarem nele como árbitro do ano no MMA [at the World MMA Awards]. Nunca recebi uma mensagem do Herzog, Herb Dean pedindo votos para árbitro do ano no MMA. …

“No fundo, ele é um cara legal. Ele é um perfeccionista, tenta ser o melhor em seu ofício. Não posso odiá-lo por isso, mas ele tem um ego – e eu também. Todo mundo faz. Mas não tenho como acreditar que daqui para frente ele nos dará um tratamento justo. Eu simplesmente não. Ele é o nosso Eddie ‘The Mush’ [from A Bronx Tale].”

Nicksick diz que a paralisação foi apenas a cereja do bolo e admite que Curtis não deveria ter se colocado em posição de levar um chute na cabeça. No momento em que Nicksick ficou entusiasmado, parecia que ele estava tão chateado com o polêmico aceno quanto Curtis.

Na verdade, tudo começou antes de qualquer um dos lutadores chegar ao octógono.

“Foi o fato de que antes da luta o árbitro veio e perguntou: ‘Você tem alguma dúvida ou preocupação?’”, explicou Nicksick. “Chris Curtis continuou e disse: ‘Esse cara vai encontrar maneiras de protelar: o que você vai fazer se e quando ele parar? E como você vai marcar ou como vai lidar com isso?’ Estabelecemos um plano de jogo de como atacaremos e abordaremos o plano de jogo – aquela Rodada 1 seria dividida em dois segmentos para nós. A primeira rodada seriam as rodadas 1 e 2.

“Do jeito que o Chris luta, ele começa devagar, então queria que ele acelerasse. O ritmo iria acelerar na segunda metade do Round 1, no Round 2 e, basicamente, no início do Round 3. Mas nossa pergunta era: ‘Quando começarmos a descer e ele começar a parar, como você vai lidar com isso? E nos disseram algo diferente da maneira como ele lidou com a luta. É por isso que estou chateado. Você nunca consegue três intervalos na porra de uma luta.

“Não. 1, cuspa o bocal. OK. ‘Espere, deixe-me pegar seu porta-voz’, isso não foi tão ruim. Certo, golpe na virilha. OK, hora. Agora, lembre-se, isso foi quando o impulso estava onde? Chris estava indo ladeira abaixo. Vocês me ouvem gritando ‘Oregon, sem aglomeração’, mantenham essa porra de ataque em campo e mantenham a pressão. Então o olho cutuca.

“Calmamente disse a Mark: ‘Ei, são duas infrações consecutivas nesta rodada. Qual é o objetivo? E ele olha para mim e para Nate [Pettit]e ele disse… ‘Deixe-me cuidar disso…’, OK, mas nós lhe dissemos que isso iria acontecer antes e você nos deu uma resposta sobre o que faria para lidar com isso, e você’ Não estou fazendo o que você disse para lidar com isso. Foi por isso que ficamos chateados.”

Curtis já perdeu duas derrotas seguidas e tem apenas uma vitória em seu nome nas últimas cinco lutas, e agora está pensando em retornar ao peso meio-médio – onde competiu a maior parte de sua carreira antes de assinar com o UFC.

Nicksick sabe que Curtis teria perdido a decisão se Smith não tivesse parado a luta, mas para ele, como treinador e defensor do lutador, era a maneira errada de encerrar uma luta como essa.

“Portanto, a paralisação é questionável”, disse Nicksick. “Se você está f * cking… qualquer lutador no mundo sabendo que falta um segundo, e o cara vai embora – não há um soco de acompanhamento, ele não está vindo para matar, seja o que for – as chances são de que vamos perder no placar agora, e eu entendo isso. No momento, senti que estávamos com duas rodadas de vantagem. Eu senti que nós [won the first two rounds]. Agora, olhando para trás, não estávamos. Teríamos perdido a decisão. OK, é o que é.

“Você decidiu parar a luta faltando um segundo para o fim, quando não havia mais danos a serem sofridos, quando dois caras abriram seu coração e alma por 15 minutos e nos deram uma guerra, se você já fez sua lição de casa e assisti a uma luta de Chris Curtis, King of Combat, é isso que você ganha. Deixe o filho da puta sair com seu escudo, mano. Isso foi uma merda.