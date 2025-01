Especialista alerta sobre a responsabilidades ao receber um pet

O Natal trouxe alegria para muitas famílias que ganharam um novo membro: um pet. Seja um filhote de cão ou gato, a chegada de um animal de estimação é sempre emocionante. No entanto, o especialista em comportamento canino e adestrador, Lucas Brito, alerta: um pet não é apenas um presente, mas uma responsabilidade que exige planejamento e dedicação.

“Quando filhotes, os animais são fofos e encantadores, mas eles crescem, e com isso surgem novas necessidades. O tutor precisa estar preparado para oferecer espaço adequado, alimentação de qualidade, vacinação em dia e, principalmente, investir no comportamento do animal para que ele se adapte ao ambiente em que vai viver”, explica Lucas.

O desafio do comportamento

Um dos principais pontos destacados pelo adestrador é o comportamento do pet. “Muitos problemas de convivência surgem porque o tutor não investe na socialização e no adestramento do animal desde cedo. O filhote precisa aprender a lidar com pessoas, outros animais e situações do cotidiano. Isso evita problemas como agressividade, destruição de objetos e até mesmo dificuldades de interação”, pontua.

Lucas reforça que o adestramento não é um luxo, mas uma necessidade para garantir a harmonia entre o animal e a família. “Um cão bem socializado é mais equilibrado e feliz. Além disso, o tutor também tem uma convivência muito mais tranquila e prazerosa”, acrescenta.

Espaço e cuidados essenciais

Outro aspecto importante é o espaço. “Nem todas as raças ou espécies se adaptam bem a ambientes pequenos. Um cão de grande porte, por exemplo, precisa de espaço para se exercitar. Avaliar se o ambiente é compatível com as necessidades do animal é fundamental antes de decidir por tê-lo em casa”, alerta o especialista.

A alimentação e a saúde também são pilares do bem-estar animal. “Oferecer uma ração de qualidade, manter a vacinação em dia e realizar consultas regulares ao veterinário são cuidados indispensáveis. Um cão saudável é um cão feliz”, enfatiza Lucas.

Adoção: uma escolha consciente

Durante a conversa, Lucas também faz um apelo: “Se você está pensando em ter um pet, considere a adoção. Há muitos animais em abrigos esperando por uma família. Adotar é um ato de amor e responsabilidade, além de ajudar a reduzir o número de animais abandonados”, destaca.

Compromisso que vale a pena

Para Lucas Brito, ter um animal é uma experiência transformadora, mas que exige compromisso. “Eles dependem de nós para tudo, desde alimentação e saúde até carinho e educação. Quando bem cuidados, os animais retribuem com amor incondicional e momentos inesquecíveis. Mas é importante lembrar que eles não são brinquedos ou presentes descartáveis. Eles são vidas que precisam de respeito e cuidado”, conclui.

