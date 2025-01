Estado realiza primeiro transplante de fígado em um hospital da rede pública

A saúde pública de Alagoas realizou o primeiro transplante de fígado, inteiramente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital do Coração Alagoano, em Maceió. A cirurgia é um feito histórico para o Governo do Estado.

O paciente Ricardo Cavalcante Ferreira, de 49 anos, natural da capital alagoana, recebeu nesta sexta-feira (10) um novo fígado em uma cirurgia que durou cerca de cinco horas. Pai de seis filhos, ele enfrentava problemas de saúde há anos, com diagnóstico de cirrose hepática, mas sempre manteve a confiança na vida e no tratamento.

Ricardo trabalha como vendedor de frutas no Centro de Maceió e disse que parou de beber há seis anos, como também abandonou o cigarro há um ano e oito meses. Ele descreveu o transplante como uma segunda chance de viver.

“Eu estou muito agradecido, isto sim! Este hospital me acolheu e cada um aqui já faz parte da minha história. Passei por algumas unidades de saúde antes do diagnóstico e chego ao transplante confiante no sucesso, primeiramente por Deus e, depois, pela equipe que sempre me incentivou à cura”, afirmou o paciente, emocionado.

A filha caçula, Lígia Erilane de Oliveira, 24, empresária, que o acompanhou no hospital, destacou a força e a resiliência do pai. “Meu pai é um guerreiro. Ele sustentou a todos nós, mesmo diante das dificuldades e problemas de saúde, e nunca se abateu. Estou muito feliz, mas também ansiosa pela complexidade da cirurgia”, contou.

Uma equipe de excelência

A cirurgia foi realizada por uma equipe altamente especializada e coordenada pelo cirurgião Filipe Porto de Oliveira, que destacou o sucesso do procedimento e a relevância desse marco para o hospital. O médico também ressaltou a importância do serviço para os pacientes portadores de doenças hepáticas.

“Estamos aqui com toda a equipe para realizar o procedimento, equipe cirúrgica, anestesista, toda a enfermagem e demais colaboradores. O Hospital do Coração é uma unidade hospitalar excelente, com toda estrutura montada pelo Governo do Estado de forma pensada para procedimentos de alta complexidade. Um avanço importante e que vai beneficiar muito os pacientes portadores de doenças hepáticas que precisam deste tratamento como uma maneira de ficarem curados”, disse o especialista.

O diretor do hospital, Otoni Veríssimo, celebrou o feito histórico e enfatizou a importância do SUS no acesso a tratamentos de alta complexidade. “Começamos 2025 com esta excelente notícia. Foi realizado o primeiro transplante de fígado em um hospital público em Alagoas, o nosso Hospital do Coração, um hospital 100% SUS, da rede estadual de saúde e, sim, esta foi uma grande conquista para os alagoanos”, comemorou o gestor.

Segundo ele, este primeiro transplante de fígado marca o início de um novo momento para o Hospital do Coração. “E é claro que eu parabenizo o nosso governador Paulo Dantas e o nosso secretário de Saúde, Gustavo Pontes, que se empenharam diretamente e de forma visionária implementaram o novo serviço no hospital. Também parabenizo toda equipe médica, cirúrgica, clínica e multiprofissional do hospital, que fizeram este brilhante trabalho e a todos que fazem a secretaria da Saúde, pelo suporte e apoio. Deixo um abraço especial aos familiares do doador, que mesmo em um momento de dor, tiveram um ato de generosidade extrema e amor ao próximo permitindo a doação dos órgãos”, incluiu, agradecendo.

A coordenadora da Central de Transplantes, Daniela Ramos, também destacou a conquista. “Esse transplante representa esperança para muitos pacientes que aguardam na fila. Ver histórias como a de Ricardo se transformarem é o que nos motiva a continuar aprimorando o programa de transplantes no estado”, pontuou.

O secretário de estado da Saúde, médico Gustavo Pontes de Miranda, afirmou que o primeiro transplante hepático em hospital público demonstra mais um avanço da Saúde em Alagoas. “A Saúde de Alagoas, mais uma vez, entrou para a história! Esse é um grande avanço para o nosso estado. A realização de um transplante hepático pelo SUS em um hospital de excelência como o Hospital do Coração nos enche de orgulho e esperança. E esse grande avanço para Alagoas foi graças às determinações do nosso governador Paulo Dantas, que não mediu esforços para garantir a habilitação do hospital junto ao Ministério da Saúde. E é dessa forma que seguiremos avançando! Com trabalho e coração para cuidar dos alagoanos que mais precisam”, disse.

Outros transplantes

No mesmo dia também foram realizados dois transplantes de rins na unidade hospitalar, órgãos vindo do mesmo doador, um homem de 34 anos, que faleceu devido a um traumatismo craniano. A atitude dos seus familiares beneficiou a vida de cinco pessoas com doações de fígado, rins e córneas.

Antonio Ferreira da Silva (65), de Porto Real do Colégio, e Caubi Ferreira Santos Junior (40), de Maceió, são os mais novos transplantados de rins e se recuperam bem.