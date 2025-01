estreia de “Chico Bento” e “Ainda Estou Aqui” entra em mais salas

Depois de Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em drama no último domingo, o longa de Walter Salles ganha mais sessões e retorna para todas as redes de cinema em Alagoas. Na semana passada, o filme só estava presente em duas delas. Além do retorno de “Ainda Estou Aqui”, a grande estreia da semana é “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”.

O drama estrelado por Fernanda Torres já passou dos 3 milhões de espectadores e já é o 23º filme nacional mais visto da história. Com a premiação no último final de semana, o filme está sendo exibido no Arapiraca Garden Shopping, Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping), Centerplex (Parque Shopping) e Arte Pajuçara.

Com o cinema nacional em destaque, Chico Bento chga aos cinemas com o lançamento de seu live-action. A trama conta um dia de Chico Bento na Vila Abobrinha focado em conseguir subir em sua amada goiabeira para pegar a fruta sem o dono das terras saber. O que Chico não esperava era que sua preciosa árvore estaria ameaçada pela construção de uma estrada na região, já que, para desenhar a rodovia, seria preciso pavimentá-la pela propriedade de Nhô Lau. Chico reúne toda sua turma, Zé Lelé, Rosinha, Zé da Roça, Tábata, Hiro e toda a comunidade para acabar com o projeto da família de Genezinho e Dotô Agripino.

Antes mesmo da estreia do filme, a produtora já confirmou que Chico Bento terá uma sequência nas telonas, assim expandindo o universo de “Turma da Mônica” na sétima arte.

Outra estreia do cinema é o suspense erótico “Babygirl”, que fala sobre uma uma executiva que conquistou seu posto como CEO com muita dedicação. O mesmo se aplica a sua família e o casamento com seu marido. Tudo o que construiu é posto à prova quando ela embarca em um caso tórrido e proibido com seu estagiário, que é muito mais jovem.

Também estreia nas telonas “Peça Por Peça: Uma História de Pharrell Williams”, a narrativa acompanha o cantor em seu processo imaginativo e criativo usando o Lego para construir sua história e o seu desenvolvimento artístico. Cada construção da sua vida no Lego é uma representação de um marco criativo diferente. Pharrell estava desinteressado em fazer um filme tradicional sobre sua vida, então decidiu contar sua história de forma que libertasse a imaginação do público e a tornando acessível para qualquer idade.

Estreias da semana

Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa: Chico Bento precisa salvar sua querida goiabeira de um empreendimento que ameaça derrubá-la. Para isso, convoca toda a sua turma de amigos para uma série de aventuras em nome da preciosa árvore.

Disponível no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

Babygirl: Uma empresária bem-sucedida coloca sua família e carreira em risco em nome de um caso com seu estagiário bem mais jovem.

Em cartaz no: Cinesystem (Parque Shopping) e Arte Pajuçara.

Peça Por Peça: Uma História de Pharrell Williams: é uma autobiografia de Pharrell Williams, dirigido por Morgan Neville. A narrativa acompanha o cantor em seu processo imaginativo e criativo usando o Lego para construir sua história e o seu desenvolvimento artístico.

Disponível no: Cinesystem (Parque Shopping)

Continuam em cartaz

Ainda Estou Aqui: Se passa no Brasil, em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Na trama, uma mulher casada com um importante político precisa mudar sua vida completamente depois que ele é exilado durante a ditadura. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

O Auto da Compadecida 2: Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietou. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

Disponível no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

Nosferatu: Uma nova adaptação do clássico do terror, Nosferatu conta a história da estranha obsessão de um vampiro por uma mulher assombrada.

Disponível em: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

Sonic 3: Sonic está pronto para mais liberdade, mas o Dr. Robotnik (Jim Carrey) retorna para um embate final.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia), Kinoplex (Maceió Shopping).

Mufasa: O Rei Leão: A história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até que ele conhece um simpático leão chamado Taka – o herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Disponível em: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Grupo Cine (Shopping da Vila – Delmiro Gouveia) e Kinoplex (Maceió Shopping).

Moana 2: Moana embarca em uma nova aventura para salvar uma das ilhas de seu povo de uma maldição antiga.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping).

RM: Right People, Wrong Place: Narra os seis meses que antecederam o alistamento militar de RM e a criação de seu segundo álbum solo, oferecendo um registro íntimo de momentos profundamente pessoais. RM confessa abertamente que, às vezes, se sente como um estranho em ambientes convencionais (“Right Place, Wrong Person”) e, em outras ocasiões, deslocado em situações incomuns (“Right Person, Wrong Place”). Este documentário acompanha de perto o processo de produção do álbum e guia os espectadores por sua genuína jornada interna.

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping) e Kinoplex (Maceió Shopping).

Interestelar: Comemorando 10 anos da estreia, o aclamado cineasta Christopher Nolan (dos filmes “O Cavaleiro das Trevas”, “A Origem”) dirige um elenco internacional em Interestelar. Com o nosso tempo na Terra chegando ao fim, um time de exploradores é responsável pela missão mais importante da história da humanidade: viajar além desta galáxia para descobrir se a raça humana tem futuro além das estrelas. No elenco de Interestelar estão o vencedor do Oscar® Matthew McConaughey (“Clube de Compras Dallas”), a vencedora do Oscar® Anne Hathaway (“Os Miseráveis”), a indicada ao Oscar® Jessica Chastain (“A Hora Mais Escura”), Bill Irwin (“O Casamento de Rachel”), a vencedora do Oscar® Ellen Burstyn (“Alice Não Mora Mais Aqui”), o indicado ao Oscar® John Lithgow (“O Mundo Segundo Garp”, “Laços de Ternura”) e o vencedor do Oscar® Michael Caine (“Regras da Vida”).

Em cartaz no: Arapiraca Partage Shopping, Centerplex (Shopping Pátio Maceió), Cinesystem (Parque Shopping), Kinoplex (Maceió Shopping) e Arte Pajuçara.

