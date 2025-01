Estudante de Alagoas tirou nota máxima na redação do Enem 2024

Doze estudantes garantiram a nota máxima na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana. O resultado das redações foi divulgado durante coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (13). De acordo com os dados do MEC, um dos estudantes é do estado de Alagoas e está matriculado na rede particular de ensino. O nome do aluno não foi divulgado.

Já os demais estudantes são do estado Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhã, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Apenas uma redação da rede pública tirou a nota 1000, no estado de Minas Gerais.

O ministro também ressaltou que a nota média da redação neste ano foi de 660, apresentando um aumento considerável em relação ao ano anterior, quando a nota média foi de 645.

O resultado do Enem 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (13) de manhã. Os estudantes podem conferir o desempenho nas provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e da redação na página do participante.