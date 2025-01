Ex-campeão do UFC Michael Bisping diz que ‘mentiu pra caramba’ para conseguir aprovação da comissão para lutar com mau-olhado

Michael Bisping admitiu que não foi totalmente honesto com as comissões atléticas no final de sua carreira.

Depois que Bisping foi violentamente nocauteado por Vitor Belfort em 2013, ele sofreu um descolamento de retina que o levou a competir essencialmente em suas últimas 11 lutas – incluindo a vitória do título dos médios contra Luke Rockhold no UFC 199 – com um olho.

Em um episódio recente de Podcast JAXXONQuinton Jackson perguntou a Bisping como ele conseguiu a aprovação das comissões atléticas para competir no octógono.

“Eu simplesmente menti em todos os testes”, revelou Bisping. “Eu até tinha um pequeno código estúpido – como eu e [coach Jason] Parilho. Eu passaria na prova de alguma forma, mas aí até no local, a comissão no dia da pesagem, eles querem verificar a sua visão. Eu sempre tive medo [what] eles iam dizer, porque eu não tinha [the glass eye] então – isso foi há apenas alguns anos. Então eu não tinha isso, e meu olho estava horrível… você podia ver claramente quando olhava para o olho que não era saudável.

“E os médicos, eu acho, tudo o que precisam fazer é cobrir aquele olho e dizer: ‘Quantos dedos?’ E então estou fodido. Então em cada training camp, a luta era a parte fácil porque eu sempre tive medo de gastar todo esse dinheiro em um training camp, estou colocando todo esse esforço nisso, vou voar para onde quer que seja, e então, um dia antes da luta, serei retirado da luta. Então o estresse foi grande. Quando eu passava da pesagem, pensei: ‘Meu Deus, alívio, agora sei que posso lutar. Agora estou bem, agora estou feliz, agora só preciso sair e lutar, não dou a mínima para a luta.”

Bisping venceu sete de suas últimas 11 lutas após a lesão, incluindo uma defesa de título bem-sucedida contra Dan Henderson no UFC 204, quatro meses depois de conquistar o cinturão em 2016. “The Count” perdeu o título 13 meses depois para o retorno de Georges St-Pierre no UFC 217 em novembro de 2017, e teve sua última luta 21 dias depois, sendo nocauteado por Kelvin Gastelum no UFC Fight Night 122 na China.

Se Bisping estava em condições de cobrir os olhos de um oficial da comissão, ele diz que seu treinador o ajudou com alguns códigos de som diferentes.

“Então eu e Parillo tivemos uma briga, eu disse: ‘Se ele tapar o olho, vá [cough] por um dedo, [yawn] para dois, ou o que quer que seja”, explicou Bisping. “Fizemos isso algumas vezes e, para ser honesto, eles nunca fizeram isso. Eles simplesmente disseram: ‘Você consegue ver com esse olho?’ E eu disse, ‘Sim’, e eles disseram, ‘OK’.

“Eu digo, ‘Sim, 20-20 aqui, irmão.’”