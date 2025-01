Família e amigos de tWitch rasgam a viúva Allison Holker por causa de alegações de drogas

Allison Holker participar de uma campanha na mídia para promover seu próximo livro de memórias está gerando uma briga familiar… com parentes e amigos do falecido Chefe de Stephen “tWitch” indo atrás da viúva por rotulá-lo de usuário de drogas.

As brigas internas estão acontecendo agora nas redes sociais, após a nova entrevista de Allison com Pessoas … e toneladas de roupa suja estão sendo veiculadas online.

Courtney Ann Platt que era amigo de tWitch e Allison, disparou o primeiro tiro na terça-feira… com um longo discurso no Instagram criticando Allison por dizer à mídia que ela supostamente encontrou um estoque de drogas nas caixas de sapatos de tWitch antes de seu funeral.

A família de tWitch está contestando as alegações de Allison sobre o suposto abuso de drogas do falecido DJ do ‘Ellen DeGeneres Show’ … O irmão de tWitch diz que não era um viciado, e Allison era quem usava substâncias ilegais.