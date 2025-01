Familiares, autoridades e admiradores prestam as últimas homenagens a Benedito de Lira

Familiares, admiradores e diversas lideranças políticas se reuniram, na tarde desta terça-feira, 14, no Campo Santo Parque das Flores, em Maceió, para prestar as últimas homenagens ao ex-senador Benedito de Lira, carinhosamente conhecido como “Biu”. O sepultamento ocorrerá nesta quarta-feira, 15, às 10, no mesmo local.

O velório do senador é acompanhado por lideranças políticas de diferentes esferas, a exem-plo do prefeito de Recife, João Campos, do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do presidente da Câmara Municipal de Maceió, o vereador Chico Filho, do deputado federal Fábio Costa, além do presidente da Câmara, o deputado federal Artur Lira. Todos ressaltaram o legado de “Biu” de Lira na política alagoana e nacional.

Acompanhe nossa cobertura.