Filha de Allison Holker defende NDA no funeral de tWitch

Allison Holkera filha de está lançando alguma luz sobre as pessoas do NDA que vão Estêvão “tWitch” Chefe‘o funeral teve que ser assinado… e ela afirma que não foi feito para impedir as pessoas de falar sobre a falecida estrela.

Wesley Fowler – Filha de Holker de 16 anos de um relacionamento anterior – acessou o Instagram Live sexta-feira e falou por 30 minutos sobre sua mãe e tWitch.

Um dos grandes tópicos que ela enfrentou… Weslie explicou por que um NDA no funeral de tWtich era necessário – dizendo que não se tratava de impedir as pessoas de falarem sobre a estrela, mas sim de um esforço para impedir que as pessoas fotografassem o corpo.

Fowler diz: “Deus proíba alguém que tenha tirado uma foto de Stephen e colocado na internet ou compartilhado com outra pessoa”.

Além disso, Weslie diz que sua mãe foi tolerante com as regras… e afirma que as pessoas precisavam assinar NDAs quando participavam de qualquer evento com tWitch quando ele estava vivo – uma precaução regular tomada por muitas estrelas.



Quanto a falar sobre o suposto estoque de drogas de tWitch… Weslie diz que sua mãe está apenas passando por todos os fatores que podem ter contribuído para seu suicídio – e isso inclui pensar nas substâncias, como maconha, ela diz que ele colocou em seu corpo.

Vale ressaltar… Weslie nunca foi formalmente adotado por tWitch – mas ela diz que ele sempre esteve lá para apoiá-la e o considera uma figura paterna.

Contamos a você tudo sobre as brigas internas da família esta semana… depois que Allison anunciou que estava escrevendo um livro de memórias, vários membros da família de tWtich saiu e bateu ela como uma oportunista faminta por dinheiro.

A mãe de tWtich, Conniesaiu e – embora ela não tenha feito uma referência direta a Allison – ela prometeu defender seu legado daqueles que tentam entregá-lo.

Parece que a filha de Holker tem uma visão totalmente diferente dos acontecimentos… e ela está divulgando sua história.