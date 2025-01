Frontier Airlines emite declaração sobre a remoção de Khabib Nurmagomedov do voo

A Frontier Airlines agora abordou o vídeo viral que mostra o campeão aposentado do UFC Khabib Nurmagomedov sendo removido de um vôo sobre seu assento na fila de saída durante uma recente viagem de Las Vegas a São Francisco.

O incidente capturado por outro passageiro e divulgado nas redes sociais mostrava um comissário de bordo pedindo a Nurmagomedov para mudar de assento porque a equipe do voo “não se sentia confortável” com ele sentado na fila de saída. A altercação terminou com Nurmagomedov desembarcando do voo depois que o comissário lhe disse “você pode sentar em um assento diferente ou podemos ir em frente e acompanhá-lo para fora do avião”.

Na segunda-feira, a Frontier Airlines emitiu um comunicado ao MMA Fighting abordando a altercação, mas negando que Nurmagomedov tenha sido escolhido devido à sua etnia. Leia a declaração completa abaixo:

“Em 11 de janeiro de 2025, enquanto o voo 4401 de Las Vegas para São Francisco se preparava para a partida, um comissário iniciou o briefing habitual para os passageiros da fila de saída. O cliente Khabib Nurmagomedov, que estava sentado na fila de saída, foi questionado várias vezes se estava disposto e era capaz de ajudar em caso de emergência. Segundo o comissário, o Sr. Nurmagomedov não respondeu, apesar das repetidas tentativas, o que o colocou em descumprimento dos requisitos da FAA. O comissário informou ao Sr. Nurmagomedov que ele poderia ser transferido para um assento diferente e atualizado ou sair do avião.

“Os vídeos que circulam nas plataformas de mídia social não capturam essa interação e, em vez disso, mostram uma interação subsequente depois que um agente do portão entrou no avião e reiterou a opção de ser reassentado. Como resultado da falta de resposta inicial do cliente e das repetidas recusas de mudança de assento, ele foi solicitado a desembarcar de acordo com a política da companhia aérea e da FAA. A decisão de desembarcar o cliente não estava de forma alguma relacionada à sua etnia e nós reembolsamos ele e seus companheiros de viagem pelos voos.”

Depois que o vídeo do incidente se tornou público, Nurmagomedov emitiu seu próprio comunicado após ser retirado do voo e afirmou que o comissário que falou com ele foi “muito rude” desde o início.

“Fiz o meu melhor para manter a calma e o respeito, como você pode ver no vídeo”, disse Nurmagomedov. “Mas esses membros da tripulação poderiam fazer melhor da próxima vez e simplesmente serem gentis com os clientes.”

Embora a Frontier Airlines negue que a etnia de Nurmagomedov tenha desempenhado qualquer papel na sua remoção do voo, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas exigiu uma investigação sobre a situação.

“Pedimos à Frontier e ao Departamento de Transportes dos EUA que investiguem este incidente de forma rápida e transparente para determinar exatamente o que aconteceu neste voo e por que o atleta e defensor muçulmano Khabib Nurmagomedov foi tratado desta forma e se o perfil religioso ou racial desempenhou um papel no seu tratamento. ”, disse o Diretor Executivo Nacional do CAIR, Nihad Awad, em um comunicado.

“Dada a frequência com que ocorrem incidentes de discriminação racial e religiosa nas companhias aéreas, especialmente contra viajantes que são visivelmente muçulmanos, [Frontier Airlines] deve também divulgar publicamente os resultados da sua investigação e tomar as medidas adequadas para resolver qualquer má conduta ou erros por parte do seu pessoal.”

Com base na declaração da Frontier Airlines, parece que não há planos para uma investigação com Nurmagomedov sendo reembolsado por seu voo após ter sido retirado do avião.