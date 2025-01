Gabriel Medina não disputará Mundial de surfe; entenda

O surfista Gabriel Medina, tricampeão mundial e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante um treino na praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e teve que se submeter a cirurgia neste sábado (11).

“Hoje pela manhã, passei por um procedimento cirúrgico para iniciar o tratamento dessa lesão. Deu tudo certo, e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos”, escreveu nas redes sociais.

“Estava me preparando e muito focado para a temporada 2025, mas infelizmente ficarei fora por um tempo. Foco total agora na minha recuperação para voltar mais mais forte.”

Breno Schor, médico ortopedista do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, afirmou ao site GE que o tendão lesionado foi reconstituído durante a cirurgia e que Medina deve ficar ao menos quatro meses sem treinar e seis meses afastado das competições.

Com isso, o surfista não participará da temporada 2025 da WSL (Liga Mundial de Surfe), que começará no fim do mês no Havaí.