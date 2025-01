Garro, do Corinthians, estava com ex-companheiro de time

O acidente automobilístico envolvendo Rodrigo Garro, do Corinthians, e que terminou com a morte do motociclista Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, na Argentina, tem mais um personagem: o atacante Facundo Castelli, do Emelec-EQU.

Quem é Facundo Castelli? Facundo Castelli estava com Garro no carro que era dirigido pelo jogador do Corinthians. Assim como o meio-campista, ele não sofreu ferimentos e não se manifestou publicamente sobre o caso.

Castelli é amigo de longa data de Garro. Os dois atuaram juntos no Instituto, de Córdoba (ARG), entre 2018 e 2021.

O atacante tem 29 anos e fez boa parte da sua carreira no futebol argentino. Ele defendeu Instituto, Sarmiento, Deportivo Maipú, Estudiantes de Buenos Aires e Central Córdoba até se mudar para o Equador.

Castelli teve uma passagem pelo Delfín e agora atua no Emelec. O atacante perdeu muitos jogos recentemente por ter rompido o ligamento cruzado anterior de um dos joelhos.

Acidente termina em morte – Garro dirigia um carro quando bateu em uma moto na madrugada deste sábado (4), em General Pico, na província de La Pampa, na Argentina, onde passa férias. O meio-campista não sofreu ferimentos, mas o acidente vitimou um motociclista de 30 anos.

O jogador do Corinthians ficou algumas horas detido, prestou depoimento, mas foi liberado. O episódio foi relatado, em um primeiro momento, como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

O jogador, que completa 27 anos justamente neste sábado, realizou teste para detectar presença de álcool no sangue, que teve resultado positivo. De acordo com o fiscal Francisco Cuenca — em entrevista ao En Boca de Todos HD, da Argentina — o nível de álcool detectado foi baixo, aproximadamente 0,5 grama.

Garro será denunciado por homicídio culposo agravado em um primeiro momento. O processo deve andar nas próximas horas.

À CNN Brasil, Armando Agüero, procurador-geral da província de La Pampa, afirmou que o veículo de Garro foi apreendido e que ele foi solto por não apresentar intenção de fugir, ser morador do local e por manter contato com as autoridades. Ele também revelou que o motociclista morto estava sem capacete, tinha moto com faróis irregulares e portava cocaína, apesar de testes não mostrarem a substância no organismo.

O Corinthians já entrou em contato com advogados e familiares do jogador. O clube prestou solidariedade à vítima.