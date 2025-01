Governador do estado e prefeito de Maceió decretam luto oficial de três dias pela morte de Benedito de Lira

O prefeito da Barra de São Miguel e ex-senador por Alagoas, Benedito de Lira, morreu na manhã desta terça-feira (14). Ele enfrentava um tratamento oncológico. O governador do estado, Paulo Dantas (MDB) e o prefeito de Maceió, JHC, decretaram luto de três dias.

Dantas publicou nas redes sociais uma nota de pesar.

“Alagoas perde Benedito de Lira, uma grande liderança. Décadas de vida pública dedicadas ao povo, de vereador ao Senado. Envio meus sentimentos aos familiares e amigos, em nome do seu filho, deputado Arthur Lira”, escreveu Dantas em um post no X, antigo Twitter.

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, submeteu-se a um procedimento cirúrgico de emergência e estava internado no Hospital Arthur Ramos, na capital alagoana. Pai do presidente da Câmara, Arthur Lira, Biu de Lira, como era conhecido, também foi vereador, deputado estadual e deputado federal.

JHC lamentou a perda de “um homem que dedicou sua vida à política e ao serviço público”.

“Meus sentimentos à sua família, especialmente ao deputado Arthur Lira, à Adriana e a todos que tiveram o privilégio de contar com sua liderança. Que Deus o receba com infinita bondade e conforte a todos”.