Grimace, Ellie, o Elefante da Liberdade, indo para todos os jogos americanos do McDonald’s

Ellie, o Elefante, mascote do New York Liberty, e Grimace estão dominando o Brooklyn – uma dupla dinâmica que nunca vimos juntos antes, mas agora aprendemos por que eles estão juntos.

A amizade surpresa tem tudo a ver com a união para dar as boas-vindas ao 2025 Todos os jogos americanos do McDonald’s para o Brooklyn em abril, no Barclays Center, o território de Ellie na WNBA – e eles ficaram super entusiasmados com isso quando o TMZ os alcançou.

Confie em nós, você precisa conferir o vídeo – ninguém está mais entusiasmado com as notícias do basquete do que esses dois, exceto talvez a equipe do Grimace no McDonald’s… que acabou de fazer o anúncio oficial sobre os Jogos.

Mickey D’s tem um ótimo par de embaixadores … o fato é que Ellie e Grimace se tornaram recentemente sensações na internet – Grimace foi o amuleto de boa sorte do Mets nos playoffs, e o mesmo para Ellie e o Liberty’s WNBA nos playoffs.

Portanto, não é nenhuma surpresa que eles se uniram para divulgar a notícia.

IYDK, os McDonald’s All American Games, são um grande negócio, apresentando os melhores jogadores de basquete masculino e feminino do ensino médio dos EUA e do Canadá.