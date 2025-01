O City não divulgou os números exatos envolvidos, mas fontes disseram à ESPN que se trata de um dos contratos mais lucrativos da história do esporte.

Erling Haaland assinou um contrato de nove anos e meio com o Cidade de Manchesterconforme anunciado pelo clube na sexta-feira.

O atacante tinha contrato com Estádio Etihad até 2027, mas estendeu a sua ligação até 2034.

Ele Cidade não tornou públicos os números exatos envolvidos, mas fontes disseram ESPN que é um dos contratos mais lucrativos da história do esporte.

O novo contrato do jogador de 24 anos também eliminou as cláusulas de rescisão que estavam incluídas em seu contrato quando ele chegou do Borussia Dortmund em 2022.

Erling Haaland renovou seu contrato com o Manchester City por mais nove anos. PA

Haaland tem estado fortemente ligado a uma possível transferência para Espanha no futuro, com ambos Real Madrid como Barcelona expressando interesse no passado.

No entanto, o novo acordo do norueguês irá agora mantê-lo no Cidade além de seu 33º aniversário.

“Estou muito feliz por ter assinado o meu novo contrato e posso esperar passar ainda mais tempo neste grande clube”, disse Haaland.

“Ele Cidade de Manchester É um clube especial, cheio de pessoas fantásticas, com torcedores incríveis e é o tipo de ambiente que ajuda a trazer à tona o que há de melhor em cada um.

“Também quero agradecer Pepino [Guardiola]à sua comissão técnica, aos meus companheiros e a todos do clube, pois todos me ajudaram muito nos últimos anos.

“Eles fizeram deste um lugar tão especial para se estar e agora sou o City, não importa o que aconteça. Agora quero continuar me desenvolvendo, continuar trabalhando para melhorar e tentar fazer o melhor que puder para tentar nos ajudar a alcançar mais sucesso em o futuro.”

A notícia é mais um impulso para o Cidade depois Guardiola concordará com os termos de um novo contrato em novembro. Seu contrato o manterá no Etihad até 2027.

Haaland teve um sucesso fenomenal desde que ingressou no Cidade há dois anos e meio. Ele marcou 111 gols em 126 jogos pelo clube e conquistou dois títulos da liga. Primeira Ligao Copa da Inglaterra e o Liga dos Campeões.