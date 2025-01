Homem condenado a 135 anos foge da ala de idosos na penitenciária da Papuda

Um homem de 62 anos fugiu da ala destinada a idosos do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, na madrugada da sexta-feira (3).

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito afirmou que a fuga de Argemiro Antonio da Silva foi constatada no mesmo dia, às 7h, durante conferência de rotina realizada por policiais penais que estavam de plantão.

“Prontamente, a equipe efetuou buscas no perímetro e realizou ocorrência policial, solicitando a perícia da Polícia Civil (PCDF) no local”, disse o órgão.

Em 2022, um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou pedido de revisão das penas apresentado de forma manuscrita por Argemiro. No processo, a Defensoria Pública informou que ele havia sido condenado a penas que somavam cerca de 135 anos, tendo à época cumprido mais de 21 anos.

Argemiro estava preso, naquele momento, por penas de sete ações penais envolvendo, entre outros crimes, roubo, extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Equipes de recaptura da Polícia Penal buscam o preso em todo o DF, segundo o governo local. “Qualquer informação sobre o paradeiro de foragidos do sistema penitenciário deve ser repassada à Polícia Penal do DF pelo telefone (61) 99666-6000, à PMDF pelo 190 e à PCDF no 197. A denúncia é feita de forma anônima”, disse a secretaria.

Argemiro estava preso em regime fechado, lotado no bloco destinado aos idosos no CIR (Centro de Internamento e Reeducação) da Papuda. O complexo penitenciário fica a cerca de 20 km do Palácio do Planalto, em Brasília.