homem morre após sofrer grave acidente com motocicleta no interior de Alagoas

Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente de trânsito, nessa quarta-feira (1°), em Viçosa, no interior de Alagoas. O acidente foi captado por uma câmera de segurança.

Nas imagens (veja abaixo), que foram divulgadas por uma rádio local, o condutor da motocicleta, que estava sem capacete, aparece em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo e foi arrastado por alguns metros. Em determinado momento do vídeo, a vítima é jogada contra o meio-fio da via.

Até a última atualização da matéria, não havia informações sobre a identidade da vítima.