Hotel pega fogo no bairro da Pajuçara; uma pessoa morreu após inalar fumaça

Um hotel pegou fogo nas primeiras horas desta quinta-feira (16), no bairro da Pajuçara, em Maceió. Segundo o Corpo de Bombeiros, um hóspede que ajudou no socorro das vítimas inalou muita fumaça e não resistiu

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no sexto andar do prédio e o local precisou ser evacuado. O homem que morreu teria ficado no local quebrando janelas e ajudando na retirada dos hóspedes. Durante a ajuda, ele acabou inalando mutia fumaça e foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

Ele foi identificado como Adriano e é Policial Militar do Distrito Federal.