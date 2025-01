Huerta sobre o jogador de futebol mexicano: há muito conforto

Diante da mídia, em sua primeira conferência como jogador do Anderlecht, o atacante expôs os motivos pelos quais não há mais jogadores mexicanos no exterior.

César Huerta foi apresentado com o Anderlecht esta terça-feira. ‘Chino’, na sua primeira conferência de imprensa na Bélgica, foi questionado sobre a falta de jogadores mexicanos na Europa, ao que o futebolista respondeu que é porque o Liga MX Oferece-lhe muito conforto, mas as suas aspirações levaram-no a enfrentar o desafio do futebol no Velho Continente.

“Porque no México, para o jogador mexicano, há de tudo, há muito conforto e eu pessoalmente aspiro a um pouco mais, a desafiar-me. Acho que quero fazer grandes coisas na minha carreira e Anderlecht “É a oportunidade perfeita”, declarou ele. ‘Chino’ Huerta em sua apresentação no futebol Bélgica.

“Foi uma recepção muito boa. Mais do que pressão, é uma boa responsabilidade. É um grande desafio na minha carreira que pretendo aproveitar ao máximo. Impressões muito boas. Eles me receberam de uma forma muito especial, muito calorosa. Meus companheiros de equipe têm sido muito gentis comigo e isso me ajudará a me adaptar muito rapidamente.”

César Huerta terá sua primeira aventura na Europa pelo Anderlecht, da Bélgica. @CeciliaLagos/ESPNMX

‘Chino’ Huerta revelou que a primeira abordagem do Anderlecht Já aconteceu há muito tempo, mas foi no final de 2024 quando uma delegação da seleção belga finalmente viajou ao México para formalizar a oferta, que ele analisou após conversar com Guilherme Ochoa sim Lisandro Magallánseu companheiro no Pumas, que tem experiência no futebol belga e o convenceu a emigrar da Europa para o futebol.

“O primeiro contato que tive foi há muito tempo e em dezembro eles viajaram para o meu último jogo com Pumas e após o término do torneio tive a oportunidade de conversar com eles. falei com (Guillermo) Ochoa um pouco e com Lisandro Magallán, Ele esteve aqui no clube e me contaram coisas muito boas sobre o campeonato, que é um campeonato competitivo, o que acho que me ajudou a tomar a decisão.”