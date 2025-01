Idosa é atacada por ladrão logo após sacar prêmio na loteria; assista

A Polícia local divulgou no Facebook o vídeo que mostra o crime. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima sai da loteria e vai até o seu carro para ir embora. Antes de entrar no veículo, ela é abordada pelo criminoso, que está vestindo uma blusa vermelha. Um homem que estava na loteria tenta impedir o crime e, por um momento, o criminoso parece desistir de assaltá-la, mas o ladrão retorna, ataca a idosa até derrubá-la no chão e consegue fugir com o dinheiro.

Veja vídeo:

Na publicação do vídeo, o Gabinete do Xerife do Condado de Orange pede ajuda da população para localizar o suspeito. Horas depois, a polícia conseguiu prender o homem que aparece no vídeo. Segundo a revista norte-americana People, o suspeito foi identificado e já era acusado de roubo, sequestro e agressão a idosos.

O homem roubou da idosa a quantia de R$ 1200 (200 dólares), e a polícia optou por não informar o valor do prêmio que a vítima ganhou na loteria.