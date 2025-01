Idoso de 71 anos é preso suspeito de tentar colocar fogo na casa de ex-companheira

Um idoso de 71 anos foi preso suspeito de tentar colocar fogo na casa da ex-companheira, de 40 anos, na tarde dessa quinta-feira (09), no município de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que o ex-companheiro estava inconformado com o fim do relacionamento e chegou ao local para colocar fogo na residência.

O homem chegou a jogar querosene na casa, porém populares o impediram de colocar fogo no local. A mulher ainda contou que foi ameaçada e o deixou por sofrer constante violência doméstica.

O suspeito foi encaminhado para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Delmiro Gouveia, onde ficou preso.

