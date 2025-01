Indígenas bloqueiam BR-101 em protesto contra prisão de integrante de tribo

Um grupo de indígenas da Tribo Wassu Cocal fez um protesto e bloqueou um trecho da BR-101, em Joaquim Gomes, na manhã desta quarta-feira (15).

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes reivindicavam a liberdade de um indígena da tribo, que teria sido preso por porte ilegal de arma de fogo.

Por causa do ato, os dois sentidos da rodovia federal, na altura do quilômetro 24, ficaram interditados. Após negociações com o cacique da tribo, os manifestantes liberaram o local e os veículos voltaram a trafegar na pista.