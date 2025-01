Influencers que prometiam fortuna são presos por envolvimento com o jogo do tigrinho

O casal de influenciadores digitais Ianka Cristini e Bruno Martins foi preso na manhã desta terça-feira (14) em um condomínio de luxo na orla da praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Juntos, eles somam mais de 17 milhões de seguidores nas plataformas digitais e “ensinam” métodos para que eles fiquem milionários.

A operação do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apura envolvimento de diversas pessoas com a plataforma Fortune Tiger, conhecida como “jogo do tigrinho”.

Além dos mandados de prisão em Balneário Camboriú, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Brusque (SC), Embu das Artes (SP), São Paulo (SP) e João Pessoa (PB).

Em 2024, Ianka chegou a divulgar a plataforma em diversas postagens nas redes sociais. Após as operações que miravam influenciadores envolvidos com esse tipo de atividade, ela passou a dizer que as postagens eram feitas por perfis fakes e que ela era “vítima” dos jogos de azar.

O condomínio onde Ianka e Bruno foram presos é considerado um dos mais luxuosos do Brasil. O local é o mesmo em que o jogador Neymar Jr tem uma cobertura avaliada em mais de R$ 65 milhões.

Entre os bens bloqueados estão imóveis e automóveis de luxo como uma McLaren 720 Spider, um Cadilac Escalade blindado, uma BMW X6, e uma BMW M3.

A CNN procurou o escritório de advocacia de Matheus Agacci, responsável jurídico do casal de influenciadores, que ainda não retornou sobre as prisões.