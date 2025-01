Investidora que procurou o CSA comprou time no Brasil por R$ 1 bilhão; conheça

Enquanto jogadores e a comissão técnica do CSA se preparam para a terceira rodada do Alagoano 2025, a diretoria e membros do Conselho Deliberativo estão de olho na reunião desta sexta-feira (17) com investidores, que pode definir o futuro do clube.

Segundo o presidente do Conselho, Clauwerny Lahyr de Melo, a investidora que procurou o Marujo foi a XP Investimentos. Ela estaria encabeçando este contato inicial que poderia ser o primeiro passo para o Azulão se transformar em um clube-empresa.

Ainda segundo o Clauwerny, o primeiro contato da empresa aconteceu ainda em dezembro. Ele contou, no entanto, que só tomou conhecimento na semana passada.

XP no futebol

Para quem acompanha o mundo da bola, a XP esteve recentemente à frente da compra da Portuguesa, de São Paulo, junto a outras duas parceiras: a Tauá e a Revee. Ao todo, o grupo adquiriu o time paulista por R$ 1 bilhão.

O negócio inclui a reestruturação das dívidas da Lusa (avaliadas em R$ 450 mi); a remodelação do complexo do Canindé, que inclui o estádio e o clube social; e, claro, investimentos no futebol.

A projeção feita pelo grupo é que a Portuguesa se mantenha na primeira divisão do Paulista, além de conseguir acessos seguidos nas divisões do Campeonato Brasileiro, para retornar à Série A em 2029.

Atualmente, o clube acabou de voltar à elite do Paulista e disputará a Série D este ano. A última vez que a Lusa disputou o Brasileirão foi em 2013, quando caiu após ser punida com a perda de quatro pontos pela escalação irregular de Héverton na última rodada daquela temporada. Desde então, o time acumulou quedas nas divisões nacionais e não conseguiu voltar.

SAF no CSA e reforma no estatuto

Até o momento, não foi divulgado se a XP irá integrar, de fato, um possível negócio envolvendo o CSA e nem se contará com as mesmas parceiras envolvidas na compra da Portuguesa.

Segundo a presidente executiva, Mírian Monte, as conversas são embrionárias. Ela atrela o contato ao bom momento que vive o clube.

— O CSA vem tendo um bom desempenho e uma boa visibilidade nacional e nossa diretoria foi contatada e teremos uma reunião — disse a presidente ao TNH1.

Ao mesmo tempo, o Conselho Deliberativo se mobiliza para uma reforma no estatuto do clube. Um dos pontos que serão propostos é, justamente, a previsão de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no documento.

A reportagem conseguiu apurar, com exclusividade, que – em caso de venda – os futuros donos somente irão administrar a pasta de futebol. O patrimônio do clube continuaria sob responsabilidade da associação.