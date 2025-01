Iris – Organização Secreta Coreana; série estreia na RECORD na segunda-feira (06/01)

A partir desta segunda-feira (06/01), a RECORD promete mais emoção e suspense em sua programação noturna com a série de espionagem Iris – Organização Secreta Coreana. O K-drama sul-coreano é baseado no famoso jogo de mesmo nome, e conquistou ascensão global com uma história cheia de traições, vingança, dilemas e reviravoltas. A produção será exibida pela emissora de segunda a sexta, à meia-noite.

SOBRE IRIS:

Os agentes de elite Hyun-jun (Lee Byung-hun) e Jin Sa-Woo (Jung Joon-ho), além de colegas de trabalho no ultrassecreto Serviço de Segurança Nacional (SSN) são grandes amigos. A organização tem a missão de proteger a Coreia do Sul de ameaças externas, operando sob sigilo absoluto. Nem mesmo o presidente do país conhece as ações realizadas pela agência, que não hesita em agir nas sombras para preservar a segurança nacional. A história desses amigos muda drasticamente quando uma missão na Hungria transforma a parceria em rivalidade. Isso porque os dois se apaixonam pela colega de profissão, Seung-Hee (Kim Tae-hee), o que causa uma grande tensão na relação dos agentes.

Durante uma missão na Hungria, Hyun-jun recebe ordem secreta do executivo do NSS, Baek-san, para um trabalho solo. Mesmo ferido, ele conclui a ação com sucesso. No entanto, seu amigo de confiança Sa-woo o trai, deixando-o ferido e forçado a fugir. No caos que se segue, Hyun-jun e Seung-hee se separam, cada um acreditando que o outro está morto. Resgatado por uma figura misteriosa, Hyun-jun descobre a existência de um grupo secreto chamado “Iris”.

A série vai além de ser apenas um k-drama de ação e suspense, e mergulha profundamente em questões sensíveis, como a histórica tensão entre as duas Coreias, abordando de forma envolvente a complexa possibilidade de reunificação da península coreana. A trama combina política, espionagem e conflitos globais, criando um pano de fundo intenso que reflete os desafios geopolíticos da região.

Além disso, a narrativa equilibra conspirações internacionais com dramas pessoais, oferecendo ao público um enredo cheio de camadas. Entre cenas de ação eletrizantes e missões de espionagem de tirar o fôlego, a produção explora dilemas éticos e emocionais que desafiam seus personagens. Esse equilíbrio entre intriga política e questões humanas, faz de Iris uma produção marcante, que conquista tanto pelo suspense quanto pela profundidade psicológica.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta, à meia-noite, na RECORD