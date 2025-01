Islam Makhachev admite erros contra Dustin Poirier: ‘Eu sei o que fiz de errado’

Islam Makhachev sabe que não deu o seu melhor contra Dustin Poirier, mas ainda adora essa luta.

Em junho passado, Makhachev defendeu o título dos leves pela terceira vez, enfrentando o ex-campeão interino Dustin Poirier na luta principal do UFC 302. Makhachev era o grande favorito para a vitória, mas acabou sendo uma das mais difíceis de sua carreira, já que Poirier defendeu quedas e abriu um corte feio na testa de Makhachev. No final, Makhachev venceu, finalizando Poirier com um brabo estrangulamento no quinto assalto, mas o melhor lutador peso por peso do esporte foi levado ao limite. Então, mesmo dizendo que não foi seu melhor desempenho, Makhachev ainda gosta bastante dessa batalha.

“Da última vez, lutei com Poirier, ele se preparou muito bem para essa luta”, disse Makhachev a Demetrious Johnson. “Ele fez um bom dever de casa, eu acho. Ele defendeu meu wrestling, defendeu meu – cometi muitos erros. Fiz uma kimura e quando fechei [it] Acho que acabou, mas cometi um erro algumas vezes.

“E ele me deu [big cut]. Mas quando assisto os destaques, gosto dessa luta. … Se você me perguntar qual luta eu quero assistir de novo, eu digo com Poirier. Assisto essa luta muitas vezes e gosto. Eu sei o que fiz de errado, o que fiz de certo, o que preciso mudar.”

A vitória de Makhachev empatou com BJ Penn, Frankie Edgar, Benson Henderson e Khabib Nurmagomedov na maioria das defesas de título de um campeão peso leve do UFC. Agora, Makhachev tem a oportunidade de bater um novo recorde ao defender o título contra Arman Tsarukyan na luta principal do UFC 311, no final deste mês. Os dois já se enfrentaram na estreia de Tsarukyan no UFC em 2019, mas mesmo já tendo vencido, Makhachev não ignora o desafio que Tsarukyan apresenta.

“Quando lutei com ele pela primeira vez, honestamente, talvez eu o tenha subestimado”, disse Makhachev. “…Eles procuravam um adversário. Um mês antes de me chamarem, vamos contratar esse cara, ele tem um bom histórico, será seu próximo adversário. Na minha mente, pensei: ‘Quem virá [outside] o UFC e me dar alguns problemas?’ Eu não assisti a luta dele.

“Ele veio e fizemos uma luta muito boa. Ganhei os três rounds, mas agora ele melhorou bastante. Ele tem mais experiência no UFC, muitas lutas no UFC, mas se você me perguntar, estou [honest]. Vejo seu estilo, vejo suas habilidades. Não vejo nada que me deixe surpreso. Ele tem um wrestling bom, eu tenho igual, tenho melhor que ele. Ele tem trocação, eu tenho melhor que ele. Ele tem luta livre, eu sei que minha luta está melhor. Mas desta vez não será um jogo fácil, com certeza. Ele é o número 1 agora. Ele é um cara que me faz trabalhar duro porque é um verdadeiro candidato.”

O UFC 311 acontece no dia 18 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.