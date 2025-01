James para o Mundial de Clubes: quando estreia e contra quem León joga?

James Rodríguez encontrou um novo clube para começar 2025 com uma nota diferente e assinou com o León de México, equipe que lhe dará a oportunidade de disputar a famosa Copa do Mundo de Clubes de 2025. Quando James estreia e contra quais times ele jogará?

O homem de Cúcuta deixou o Rayo Vallecano com poucos jogos disputados e uma briga interna que, por enquanto, não veio à tona.

Depois de muitas declarações cruzadas e um silêncio que permanece até hojeJames pôs fim ao seu retorno ao Velho Continente, experiência que terminou abruptamente e sem final feliz para o capitão da Seleção Colombiana.

Já longe de Espanha, James encontrou sua nova casa no Méxicomais precisamente em León, uma equipa que não só o seduziu com uma boa oferta económica, mas também abriu as portas para disputar o Mundial de Clubes de 2025.

Esta competição, que começará em meados de 2025reúne os melhores times da América e da Europa, portanto serão realizadas partidas inéditas onde muito estará em jogo.

León é um dos que participará do referido torneio por tendo sido campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2023 e o bônus adicional da chegada de James será essencial para sonhar em enfrentar os gigantes do Velho Continente.

Em que grupo eles estão e contra quem o León de James Rodríguez enfrentará na Copa do Mundo de Clubes?

León integra o Grupo D do Mundial de Clubes.

Nesta área terão que enfrentar equipes como Flamengo, Esperança e Chelsea.

Quando é que o León de James Rodríguez estreia no Mundial de Clubes?

Ele O primeiro jogo do León será contra o Chelsea de Enzo Maresca, que nesta temporada se recuperou em relação ao que foi feito em 2023/2024.

Esta partida está marcada para segunda-feira. 16 de junho e começará às 15h (horário colombiano) e o Estádio Mercedes-Benz.

Calendário de James Rodríguez León na Copa do Mundo de Clubes de 2025

Data 1: Leão vs. Chelsea | Data: 16 de junho | Hora: 15h00 (horário colombiano) | Estádio: Estádio Mercedes-Benz.

Data 2: Leão x Esperança | Data: 20 de junho | Hora: 18h00 (horário colombiano) | Estádio: Parque Geodis, Nashville

Data 3: Leão vs. Flamengo | Data: 24 de junho | Horário: 21h (horário colombiano) | Estádio: Camping World Stadium, Orlando