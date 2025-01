James Rodríguez e outras contratações surpreendentes na Liga MX

O reforço de León se junta à lista de jogadores que pareciam impossíveis de chegar ao futebol mexicano.

Leão confirmou a chegada de James Rodríguez para ele Fechando 2025com o qual o colombiano se junta à lista dos jogadores que parecia impossível que em algum momento eles jogassem no Liga MXaos quais nomes como os de Ronaldinho, Bebeto, Emílio Butragueño, Pep Guardiola, André-Pierre Gignacentre outros.

James Rodríguez

País: Colômbia

Títulos nas Ligas de Portugal, Espanha e Alemanha, além de duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes, fazem parte das conquistas do James Rodríguezque aos 33 anos vira reforço de Leão. O colombiano, que já jogou por Porto, Mônaco, Real Madrid e Bayern de Munique, entre outros, chega aos campos do Liga MX por esta Fechando 2025depois que o contrato com ele terminou Rayo Vallecano da Espanha.

James Rodríguez durante sua passagem pelo Real Madrid. Foto AP

País: França

Uma das surpresas mais recentes do mercado de transferências do futebol mexicano ocorreu no verão de 2021 com a chegada de Florian Thauvin um Tigres vindo de Olímpico de Marselhamas talvez seu principal cartão fosse fazer parte da seleção francesa que foi campeã mundial na Rússia 2018. Porém, na seleção de Nuevo León deixou oito gols e cinco assistências nos 38 jogos que disputou com os gatos.

País: Brasil

Considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, ‘Dinho’ cativou milhões de torcedores quando atuou pelo Barcelona entre 2003 e 2008. Com a camisa da Seleção Brasileira, Ronaldinho conquistou a Copa do Mundo na Coreia do Japão em 2002 e após sua brilhante passagem pela seleção brasileira. da instituição catalã, passou por clubes como AC Milan, Flamengo e Atlético Mineiro, Querétaro contratou o craque brasileiro no 2014 e sua chegada ao Liga MX Chegou às manchetes em todo o mundo. Com o Gallos Blancos disputou uma final e após 12 meses decidiu retornar ao Brasil.

Ronaldinho jogou pelo Querétaro entre 2014 e 2015. Imago7

País: España

Butragueño é considerado um dos melhores jogadores da história do Real Madrid. Com os Merengues, “El Buitre” estreou-se em 1984 e durante 11 anos encantou os adeptos dos ‘Blancos’ em todo o mundo. Depois de uma passagem brilhante pelo Real Madrid, ao lado de Hugo Sánchez, Celaya surpreendeu milhares de torcedores em 1995 ao anunciar a contratação de Emilio, que conseguiu conquistar o carinho dos torcedores durante os três anos em que esteve no futebol asteca e esteve muito próximo. para ganhar o título da Primeira Divisão.

País: Brasil

Uma das estrelas da seleção brasileira que conquistou o mundial dos Estados Unidos em 1994, o atacante carioca reforçou Toros Neza em 1999, mas disputou apenas oito partidas, todas como titular, nas quais marcou um gol, e deixou o time poucos meses depois de ter conflitos com a diretoria, por isso sua memória no futebol mexicano não é agradável para os torcedores do Neza.

País: España

Produto da pedreira da Real Sociedad, Bakero conseguiu se tornar uma peça-chave do Barcelona liderado pelo holandês Johan Cruyff. O herói do Kaiserslautern, que jogou com La ‘Roja’ na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, brilhou com as cores blaugrana, mas em 1997 surpreendeu seus torcedores ao anunciar sua transferência para o Veracruz, time considerado um dos mais importante do México. Com a equipa do escualo participou em 17 jogos e depois decidiu pendurar as chuteiras.

País: España

‘Míchel’ estreou-se na década de 1980 no Real Madrid e foi um dos melhores companheiros de Hugo Sánchez, que beneficiou das assistências do espanhol durante várias temporadas. Depois de 12 anos defendendo a ‘Casa Branca’, Miguel González, que treinou o Pumas entre o Apertura 2019 e o Clausura 2020, encerrou a história com os merengues e se juntou ao ex-companheiro, ‘Buitre’, no Celaya, clube onde joga há um ano e então se retira dos campos.

País: España

O arquiteto do histórico sexteto do Barcelona com Lionel Messi como protagonista viveu seus últimos dias como jogador de futebol profissional em Culiacán. Em 2005, Dorados anunciou a contratação de Guardiola, que defendeu a camisa blaugrana por 11 anos. Antes de ingressar no time de Sinaloan, Pep jogou na Série A e no time Al-Ahli do futebol do Catar.

Eusébio

País: Portugal

O ‘Pantera Negra’, ídolo do Benfica depois de marcar 317 gols em 301 jogos, tornou-se uma das principais contratações de Rayados durante a década de 1970. Aos 33 anos, Eusébio disputou 10 partidas com a camisa do Monterrey e embora tenha marcado apenas um gol, um setor de torcedores considera que a contratação do ex-jogador africano foi fundamental para o crescimento do futebol monterrey.

País: França

Aos 30 anos, o atacante francês surpreendeu ao anunciar que não continuaria com o Marselha na Ligue 1 e chegou como jogador livre ao Tigres no mercado de verão 2015. Com o elenco felino, Gignac se tornou a principal referência do elenco. e o principal ídolo dos fãs. O francês tem cinco títulos Liga MX e ele é o maior artilheiro da história do Tigres.

Imago7/Andrea Jiménez

País: Chile

O ex-atacante chileno chegou à LaLiga em 1990 pelo Sevilla e depois de registrar bons números em duas temporadas, o Real Madrid comprou a transferência do andino por apenas 3,5 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Com os ‘Blancos’, Zamorano marcou 101 gols em 173 jogos e em 1996 foi vendido ao Inter de Milão, equipe na qual passou quatro anos. Em meados de 2001, o América tornou-se protagonista do mercado de transferências ao adquirir os serviços do chileno, que conseguiu sagrar-se campeão mexicano de futebol em 2002 como peça fundamental do esquema azulcrema.

Grzegorz Lato

País: Polônia

O ex-artilheiro é outro dos jogadores que chegou como figura ao futebol mexicano, após participar de três Copas do Mundo, que foram na Alemanha 1974, Argentina 1978 e Espanha 1982 com a representante da Polônia. Em 1982 chegou ao Atlante, equipa onde permaneceu dois anos, razão pela qual é um dos elementos que fez história com a sua chegada ao futebol nacional.

José Dirceu Guirmaraes

País: Brasil

O meio-campista brasileiro integrou a seleção amazonense em três Copas do Mundo, que também foram em 1974, 1978 e 1982. Seu melhor resultado em um torneio mundial foi na Argentina, após terminar em terceiro lugar. Foi justamente em 1978, quando chegou ao futebol mexicano, que ingressou no América como reforço, mas não conseguiu vencer campeonatos com o time da capital.

Martin Vázquez

País: España

Mais um dos que foram lembrados no México por sua chegada é o ex-meio-campista espanhol, que, após passagem de sucesso por times como Real Madrid, Torino da Itália e Olympique de Marseille, decidiu se aventurar em 1997 pelo Atlético Celaya. No registro de Martin Vázquezque fez parte da chamada “Quinta del Buitre”, conquistou a Liga e a Supertaça com o Real Madrid, além de disputar a Liga dos Campeões.

François Omam Biyik

País: Camarões

O camaronês, que disputou os Mundiais Itália 1990, Estados Unidos 1994 e França 1998 com os Camarões, é outro dos elementos que se destacou na sua chegada ao México. Em 1994, o atacante decidiu se aventurar no América, time no qual fez época sob o comando do técnico holandês Leo Beenhakker. Apesar de não ter conseguido ser campeão com a equipa da capital, o atacante foi um dos elementos que se destacou pela capacidade goleadora. Ele também jogou pelo Puebla e pelo Atlético Yucatán.

Cláudio Lopes

País: Argentina

O atacante argentino ficou na história do time azulcrema, já que no Clausura 2025 sagrou-se campeão da liga em um time que ainda é lembrado. ‘Piojo’ fez um grande hat-trick com Cuauhtémoc Blanco e Kléber Boas. O jogador da Copa do Mundo pela Albiceleste também conquistou uma Copa Concacaf, sendo um fator para essa conquista.